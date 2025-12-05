Una oleada de aire ártico se está estableciendo en Estados Unidos, prometiendo un fin de semana gélido y lleno de precipitaciones. En ciertas localidades que conforman este país se registrarán la presencia de lluvia y nevadas intensas, creando condiciones peligrosas para trasladarse.

Durante este viernes 5 de diciembre, las fuertes lluvias se hicieron presentes en los estados de Washington, Oregón e Idaho, con temperaturas relativamente bajas. Además, los residentes de Nueva Inglaterra presenciaron un frío extremo. Caso contrario se registró en el sur de Estados Unidos, ya que las distintas localidades de Texas registraron valores térmicos que superaron los 68°F.

Estas son las temperaturas y condiciones climáticas que se registraron este viernes 5 de diciembre. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Respecto al pronóstico térmico para el sábado 6 de noviembre, se prevé fuertes lluvias en ciertos sectores de los estados de Washington D.C., Oregón, Luisiana, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia y Las Carolinas, con temperaturas que oscilan entre los 53° y 69°F.

También se espera un frío intenso en los Grandes Lagos, lo que afectará a aquellos ciudadanos que residen en los estados de Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

Este es el pronóstico meteorológico en Estados Unidos para el sábado 6 de diciembre. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Para el domingo 7 de diciembre, se pronosticó que la ciudad de Chicago estará experimentando otra ronda más de nieve, acompañado de un viento ventoso y frío. Es más, el Medio Oeste de los Estados Unidos también presenciará una nevada, registrando posiblemente temperaturas entre 19° a 32°F.

En las montañas del área de Las Rocosas se harán presentes los copitos de nieve; mientras que en Florida, Georgia, Oregón, Washington y parte de Carolina del Sur se registrarán fuertes lluvias.

