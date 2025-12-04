Una ola de frío ártico masiva esta afectando a los residente de Estados Unidos, obligándoles a sentir temperaturas a niveles peligrosamente bajos. Este jueves 4 y el viernes 5 de diciembre no serán la excepción; por lo tanto, resulta pertinente indicarte en qué zonas de este país se enfrentarían un frío extremo que podría romper récords históricos.

Según información de Univision Noticias, este frío ártico se haría presente desde el Medio Oeste hasta el Noreste del territorio estadounidense en los días mencionados, trayendo consigo temperaturas que se sitúen por debajo de los 0°.

Los estados que serían afectados por este extremo frío son Iowa, Minnesota y Las Dakotas. También se espera que en ciudades como Chicago, Detroit, Boston y Nueva York amanecerán “con fríos históricos y una sensación térmica extrema”.

Según pronósticos, las temperaturas podrían descender de los 0°F. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

A continuación, te compartiré las temperaturas en Fahrenheit de las zonas que serán afectadas por la ola de frío ártico:

Ciudad o estado Temperatura - Jueves 4 de diciembre (°F) Temperatura - Viernes 5 de diciembre (°F) Bismarck -1° 13° Minneapolis -20° 16° Detroit 6° 0° Bangor 7° -9° Omaha -4° 14° Chicago -3° 1° Pittsburgh 17° 10° Nueva York 28° 19° Kansas City 7° 17° Memphis 28° 30° Washington D.C. 25° 23° Oklahoma City 20° 22° Atlanta 46° 45° Raleigh 29° 28°

Ola de frío ártico traerá temperaturas récord bajo cero en Estados Unidos

Este evento climático que llegó a Estados Unidos está causando preocupación entre los expertos en meteorología, ya que prevén temperaturas inferiores a los -17° C o 0° F en el centro y el este de Estados Unidos. A causa de ello, sus ciudadanos presenciarán nevadas y tormentas invernales.

Los ciudadanos que residen en EE.UU. podrían experimentar un frío extremo. (Foto: Mandel NGAN / AFP)

“Un frío récord es posible dentro de los próximos días a los largo del medio oeste, el Valle de Ohio y el Atlántico Medio. Se pronostica que las temperaturas mínimas caigan bajo cero en partes del medio oeste de la mañana de la mañana”, se lee en un comunicado emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Es más, los meteorólogos consideran que entre 80 y 220 millones de ciudadanos que residen en más de 30 estados de EE.UU. se verán afectados por el frío extremo para este último tramo del año. De no tener las precauciones necesarias, podrían padecer de hipotermia.

