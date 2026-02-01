El frío extremo continúa afectando a Florida, con alertas meteorológicas vigentes en el centro del estado al menos hasta la mañana del lunes. Aunque los vientos más fuertes disminuyeron y se levantaron algunas advertencias, las autoridades advierten que el aire frío sigue siendo peligroso, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando la sensación térmica desciende con mayor fuerza. Los meteorólogos informaron que otra advertencia por heladas fue emitida para toda Florida Central debido a temperaturas peligrosamente bajas.

Según Space Coast Daily, varias comunidades, como Ocala, The Villages y Palm Coast, podrían volver a caer por debajo del punto de congelación antes de la medianoche. En el área metropolitana de Orlando, incluyendo Orlando, Sanford y Kissimmee, se esperan mínimas en torno a los 20 grados Fahrenheit altos, con sensaciones térmicas aún más bajas en algunos condados cercanos.

Ante este escenario, las autoridades pidieron a los residentes tomar medidas preventivas, como estar al tanto de vecinos vulnerables, dejar a las mascotas al interior de las viviendas, cubrir tuberías expuestas, hacer funcionar las bombas de las piscinas y proteger las plantas sensibles al frío.

Si bien las temperaturas comenzarían a recuperarse lentamente hacia el mediodía del lunes, seguirán muy por debajo de los valores normales y no se descarta otra helada aislada durante la madrugada del martes.

En el sur de Florida, donde el frío extremo es poco habitual, los residentes intentan adaptarse a las temperaturas récord. Por supuesto, no faltan quienes se lo toman con mucha calma.

Las temperaturas cayeron a niveles récord, con heladas en Florida Central y sensación térmica peligrosa en zonas del sur. (Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

“Ellos ya reservaron su viaje y estamos en Miami, vamos a seguir adelante, ya sabes, camisetas y pantalones cortos”, dijo Tobias Gillberg, residente de Miami, en conversación con WSVN. “Tal vez vayan a las tiendas de souvenirs locales y compren esas camisetas blancas que uno se pregunta quién compra”, agregó Tara Faenza.

Gillberg y su perro Elsa también tuvieron que adaptarse al clima inusual. “Él es de Suecia”, explicó Faenza. “Nosotros simplemente usamos capas”.

Aun así, Gillberg reconoció que no estaban del todo preparados: “No sé si estamos preparados del todo, para ser honesto, pero al menos nos pusimos una chaqueta, ¿no?”.

Para muchos otros habitantes del sur de Florida, el frío sigue siendo algo completamente fuera de lo común. “No, nadie está nunca acostumbrado a eso”, comentó una mujer en Miami.

Desde el punto de vista médico, los expertos advirtieron que el riesgo de hipotermia, aunque bajo, aumenta en adultos mayores y personas que trabajan muchas horas al aire libre.

El fenómeno dejó reportes poco habituales de copos de nieve y daños por hielo en áreas agrícolas. (Foto referencial: Pixabay)

“Usar guantes, usar gorro, usar suficiente ropa; las capas son mejores, múltiples capas son mejores que una sola capa gruesa, y eso realmente ayuda a las personas a mantenerse más calientes”, explicó el doctor Hany Attalah, director médico del Jackson Memorial Hospital.

“Si estás temblando, probablemente tengas demasiado frío, y creo que el cuerpo tiembla para ayudar a aumentar la temperatura, así que cuando empiezas a ver dedos azules, dedos de los pies azules o labios azules, eso es una señal de que la persona podría estar empeorando”, agregó. “Si es necesario, o si estás realmente preocupado, puedes poner a la persona en una ducha tibia, y eso tenderá a ayudarla a calentarse un poco más rápido”.

El impacto del frío también se sintió en los animales y la agricultura, con reportes de copos de nieve en varias ciudades del norte y centro de Florida, algo poco común por segundo año consecutivo.

Los residentes registraron este fenómeno y difundieron las imágenes en las redes sociales.

Los residentes expresaron su sorpresa por el raro fenómeno. (Foto: @rubencapote49 / Instagram)

Además, campos agrícolas como Southern Hill Farms, en Clermont, sufrieron graves daños por la acumulación de hielo.

Ante la situación, las autoridades reforzaron los mensajes de cuidado: “Ahora que estamos en clima frío, es muy importante que nuestra comunidad lleve a sus animales dentro del hogar. Traigan a sus mascotas adentro para que puedan estar abrigadas”, dijo Zachary Rinkins, de Broward County Animal Care.

En Miami-Dade, voluntarios entregaron mantas y camas para perros. “Medley es un refugio de desborde justo al final de la calle y está completamente abierto, no tiene puertas”, explicó Jodi Jarbo.

“Por eso estamos trayendo mantas, sábanas y toallas, para asegurarnos de que, aunque no podamos llevarnos a un animal adoptable hoy, estemos haciendo nuestra parte para que estén cómodos y abrigados durante los próximos días”.

Nieve en Florida, un fenómeno extremadamente inusual

A pesar de que gran parte de Florida se encuentra bajo alertas por frío extremo debido a una masa de aire ártico, la posibilidad de ver nieve real en zonas como el centro del estado sigue siendo muy baja. Mientras que en el norte de Florida sí se confirmaron verdaderos copos de nieve, en ciudades más al sur como Orlando y Miami las condiciones no son las adecuadas para que esto ocurra.

Según el meteorólogo de Fox 35 Brooks Garner, la formación de nieve depende de un factor técnico llamado Zona de Crecimiento Dendrítico (DGZ), que es la capa de la atmósfera donde nacen los cristales.

Para que nieve, el vapor de agua superenfriado debe adherirse a los dendritos y formar los copos. Actualmente, este proceso solo se está cumpliendo en el norte del estado, dejando al centro de Florida con una configuración atmosférica insuficiente para este fenómeno.

Más allá de la nieve, la mayor preocupación para las zonas más cálidas son las temperaturas que podrían caer hasta los -10°C o 0°C (en el rango de los 10s a 30s °F) debido a la sensación térmica. Este frío representa un riesgo real de hipotermia para personas expuestas, además de ser una amenaza directa para plantas tropicales, mascotas y tuberías que no están preparadas para temperaturas de congelación.

