Se espera la llegada de una ola de frío extremo a Estados Unidos para este domingo 14 de diciembre, lo que obliga a tomar precauciones inmediatas. Este sistema invernal no solo traerá fuertes nevadas, sino también lluvias intensas en distintas regiones del país. Resulta importante que conozcas qué áreas resultarán afectadas por estas condiciones climáticas.

Se anticipa que los ciudadanos que viven en el norte del país experimentarán condiciones climáticas gélidas, con sensaciones térmicas que alcanzarían los 40° bajo cero. Debido a la severidad, las autoridades correspondientes advierten sobre la posibilidad de congelación rápida e interrupción de servicios básicos.

Se prevé sensaciones térmicas de hasta 40° bajo cero. Será importante usar ropa abrigadora. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

En qué estados de EE.UU. se presenciará nieve y lluvias este domingo 14 de diciembre

Según los reportes meteorológicos de Noticias Telemundo, este frío ártico se origina de una tormenta invernal que se desplazó desde las Dakotas hacia el valle de Ohio durante el sábado 13 de diciembre. Se espera que la tormenta alcance la costa Este y Noreste de este país para este domingo.

El reciente sistema invernal ha provocado la primera nevada del año en Pensilvania y Nueva York, y la segunda en Washington D.C, lo que ya está causando importantes interrupciones y afectaciones a largo del corredor de la Interestatal-95.

También se advirtió que las condiciones de manejo se verán afectadas debido a la caída de nieve y hielo, con un pronóstico de 1 a 6 pulgadas de acumulación en las carreteras desde las Dakotas hacia el valle de Ohio. Por otro lado, la franja noreste se prepara para recibir nevadas, con previsiones de entre una y 12 pulgadas desde West Virginia hacia el estado de Nueva York.

Los fenómenos meteorológicos provocarán que las temperaturas de este domingo se mantengan en un rango frío, oscilando entre los 2 a 35°F. Las ciudades del Noreste que presentarán climas cálidos en dicho día son St. Louis (27°F), Cincinatti (32°F), Altoona (35°F) y Buffalo (30°F).

El panorama es distinto para aquellas zonas situadas en el Medio Oeste, ya que presentarán sensaciones térmicas que descenderían bajo cero, tales como Mitchell (-12°F), Bismarck (-19°F), Milwaukee (-19°F), Marquette (-16°F) y Minneapolis (-22°F).

Minneapolis será una de las ciudades que presentará bajas sensaciones térmicas durante este domingo. (Crédito: AP).

No mejorarán las condiciones climáticas en el Noreste y Medio Oeste para la próxima semana

Estos son los valores que se registrarán durante el lunes 15 y martes 16 de diciembre en las principales ciudades de estas áreas:

Ciudad Lunes 15 de diciembre Martes 16 de diciembre Minneapolis, Minnesota 25°F 39°f Chicago, Illinois 22°F 36°F Indianápolis, Indiana 23°F 37°F Buffalo, Nueva York 25°F 32°F Portland, Oregón 25°F 31°F Nueva York, Nueva York 29°F 33°F Roanoke, Virginia 36°F 46°F

