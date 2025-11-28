Cuando una corriente de frío se hace presente, la respuesta natural del cuerpo humano es ‘temblar’. En ciertos casos, suele generar incomodidad; sin embargo, este mecanismo de defensa suele ser interesante y totalmente beneficioso para tu salud. A continuación, te brindaré una explicación detallada sobre este aspecto.

En tiempos recientes, una masa de aire frío está recorriendo por distintas puntos de Estados Unidos , permitiendo que las temperaturas bajen drásticamente y, por consecuente, ocasionando que sus residentes usen ropa abrigadora.

En distintas localidades de Estados Unidos se están registrando temperaturas bajas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por qué es bueno ‘temblar’ en las temperaturas bajas

Según una información compartida por New York Post, cuando las temperaturas descienden, el cuerpo humano tiene una reacción inmediata; comienza a quemar más calorías con el objetivo de que mantengamos una temperatura regular. Este proceso se conoce como termogénesis.

Nuestro organismo suele acumular dos tipos de grasa: blanca y parda. El primer término se relaciona con la ‘grasa mala’, la causante del aumento de peso y obesidad, lo que conllevaría a padecer de diabetes tipo de 2 o enfermedades cardíacas.

Respecto a la grasa parda, se le conoce como ‘buena’, ya que sería el combustible que otorga energía al organismo y coopera con la regulación del metabolismo. Este tipo de grasa lo tienen comúnmente aquellas personas de contextura delgada.

Entonces, distintos investigadores han realizado estudios por años de cómo pasar la grasa blanca a grasa parda quemable y concluyeron que una forma sencilla es que el ser humano se exponga a temperaturas frías. Esto ocasionaría que la persona ‘tiemble’, permitiendo que se active la grasa parda para quemar calorías y generar calor en el cuerpo.

'Temblar' a causa de la temperatura fría ocasionaría que elimines grasa blanca de tu organismo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Estudios respaldan los ‘temblores’

Un estudio publicado en la revista Cell Metabolism en el 2014 precisó que los escalofríos estimulan la secreción de la hormona irisina, que induce la quema de grasa. Es más, los investigadores consideraron que 15 minutos de ‘temblores’ equivale a un hora de ejercicio moderado.

En otras perspectiva, una investigación en el 2017 concluyó que, si una persona camina en temperaturas que oscilan entre 15 y 23 grados, quemarían un 34% más de calorías si transitan en temperaturas de 50 grados.

