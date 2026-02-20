Después de varios días con temperaturas muy por encima de lo habitual, muchos en Florida ya se habían acostumbrado a tardes cálidas, salir en short y sandalias, llevar a los niños al parque después del colegio y hasta sentir algo de bochorno al ir de compras o manejar por la I-95 o la Turnpike. Esa sensación tan típica del “invierno versión Florida”, con gente en Orlando y Miami preguntándose si de verdad estamos en febrero, está a punto de cambiar de forma notable. Como suele pasar en esta época del año, el invierno todavía tiene algo que decir y, esta vez, lo hará con un frente frío que promete sentirse en prácticamente todo el estado, desde el Panhandle y Jacksonville hasta el sur de Miami-Dade y el suroeste de Naples y Fort Myers. Si recuerdas el episodio de comienzos de mes, cuando incluso el sur del estado registró valores inusualmente bajos y muchos sacaron abrigos guardados desde Navidad, esta nueva ola no será tan extrema, pero sí lo bastante marcada como para que lo notes al salir temprano a trabajar, llevar a los niños a la escuela o hacer tus actividades al aire libre. Aun así, traerá un descenso claro que se notará con fuerza, sobre todo entre lunes y martes. A continuación te explico, de forma sencilla, qué se sabe hasta ahora y qué puedes esperar en cada región de Florida si vives, trabajas o tienes familia en el estado.

EL INVIERNO “REGRESA CON FUERZA” A FLORIDA

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Melbourne, el cambio comenzará a sentirse tras un fin de semana todavía cálido en zonas como el condado de Brevard, donde las máximas rondarán los 80 °F, con probabilidad de lluvia cercana al 50% el domingo. Esto significa que muchas personas en la Costa Espacial, desde Titusville hasta Palm Bay, podrían pasar del paraguas y la camiseta ligera al suéter en cuestión de horas.

Descenso de temperaturas previsto

Día Temperatura máxima Temperatura mínima Lunes 62 °F (16 °C) 39 °F (4 °C) Martes 60 °F (15 °C) 40 °F (4 °C) Desde miércoles Alrededor de 70 °F En ascenso gradual

El mismo organismo advirtió que “se espera un enfriamiento muy significativo a principios de la próxima semana detrás de este último frente”, algo que ya es tema de conversación entre residentes que suelen seguir de cerca el pronóstico para planear actividades en la playa, parques temáticos o barbacoas familiares.

En el norte del estado, el panorama será todavía más frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee, el frente se desplazará hacia el noreste de Florida el domingo 22 de febrero y podría provocar mínimas cercanas a 0 °C en zonas del interior, afectando a comunidades del corredor de la I-10, áreas rurales y regiones agrícolas donde el frío intenso siempre preocupa por su impacto en cultivos y ganado.

Según explicó el meteorólogo Osmany Lorenzo Amaro, la situación merece especial vigilancia. “Atención en Florida porque nuevamente una masa de aire muy fría de origen ártico estará llegando al sur de los Estados Unidos y estará provocando un marcado descenso en las temperaturas”, advirtió.

El frente frío llegará a Florida y traerá temperaturas inusualmente bajas para la región (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SE SENTIRÁ MÁS EL FRÍO?

Si estás organizando tu semana, toma nota: el momento más frío se espera entre la noche del lunes 23 y la mañana del martes 24 de febrero, justo cuando muchos residentes deben madrugar para ir al trabajo, abrir sus negocios o dejar a los niños en la escuela.

El meteorólogo Brandon Buckingham, de AccuWeather, anticipó que:

Las condiciones más frías se instalarán el lunes por la noche.

Existe posibilidad de heladas fuertes a lo largo del corredor de la Interestatal 10.

El aire frío podría extenderse tan al sur como el área metropolitana de Ocala.

Incluso ciudades del sur sentirán el impacto. Las proyecciones indican:

Entre 3 y 4 °C en sectores de la península.

Descensos similares en Fort Myers y Fort Lauderdale.

En Miami, mínimas cercanas a 7 °C, un valor que para muchos residentes del sur de Florida ya se siente como “frío intenso” y obliga a sacar chaquetas, gorros ligeros y hasta mantas extras para la noche.

El martes seguirá frío, aunque con valores entre 3 y 5 grados más altos que los registrados la noche anterior, por lo que el ambiente seguirá fresco para actividades al aire libre, caminatas matutinas o quienes trabajan en construcción, jardinería o delivery.

¿HABRÁ HELADAS Y QUÉ ZONAS ESTÁN EN MAYOR RIESGO?

Las áreas más vulnerables serán:

Zonas interiores del norte de Florida

Sectores cercanos a la Interestatal 10

Regiones agrícolas sensibles a descensos bruscos

Se habla incluso de heladas fuertes en algunos puntos, algo que siempre genera preocupación entre agricultores de cítricos, productores locales y residentes que no están acostumbrados a proteger cultivos, sistemas de riego o tuberías expuestas. En barrios residenciales del norte y centro del estado, muchos podrían optar por cubrir plantas sensibles durante la noche y revisar que las mascotas tengan un espacio protegido y cálido.

IGUANAS: ¿VOLVERÁN A CAER DE LOS ÁRBOLES?

Sí, es posible. Cuando las temperaturas bajan a alrededor de 4 °C en el sur y suroeste de Florida, las iguanas pueden quedar temporalmente paralizadas por el frío. Esto ya ha ocurrido en eventos anteriores y se ha convertido en una imagen muy comentada en redes sociales cada vez que hay una ola fría en zonas como Miami-Dade, Broward o el suroeste del estado.

Es importante aclarar que no están muertas: simplemente entran en un estado de inmovilidad por la baja temperatura. Cuando el ambiente vuelve a calentarse, recuperan su actividad normal. Por eso, las autoridades y expertos recuerdan no manipular estos animales y evitar acercarse demasiado, ya que pueden reaccionar de forma inesperada cuando se reactivan con el calor.

LA LLUVIA NO ALIVIARÁ LA SEQUÍA

Aunque el frente traerá precipitaciones durante el fin de semana, no serán suficientes para compensar el déficit hídrico que afecta al estado. Esto incluye tanto zonas del centro de Florida, muy ligadas al turismo y a la actividad de parques temáticos, como regiones agrícolas del sur donde el agua es clave para la producción.

Actualmente, casi el 99% de Florida presenta condiciones que van desde anormalmente secas hasta sequía extrema. Las lluvias asociadas a este sistema serán débiles y de corta duración, por lo que no se espera un cambio de panorama en el corto plazo en cuanto a niveles de humedad del suelo o reservas de agua.

Esta vez no se espera nieve en Florida, sino una serie de lluvias en diversos días (Foto: AFP)

¿SE ACABARON LOS FRENTES FRÍOS DESPUÉS DE ESTO?

El panorama para marzo parece más estable. El Centro de Predicción Climática proyecta temperaturas superiores al promedio en Florida durante ese mes, algo que muchos residentes interpretan como el regreso progresivo al ambiente más típico de primavera, con mañanas agradables y tardes cálidas.

Podría presentarse uno o dos frentes adicionales a inicios de marzo, pero con un ángulo solar más alto y más horas de luz, el riesgo de nuevas heladas será mucho menor. En términos generales, marzo podría cerrar con temperaturas entre dos y tres grados por encima del promedio en la mayoría de las regiones del estado, desde el Panhandle hasta el sur de Florida.

EN RESUMEN: LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

El frente frío se sentirá principalmente lunes y martes.

Las noches más frías serán entre el 23 y 24 de febrero.

Posibles heladas en el norte y zonas interiores.

Iguanas podrían quedar inmóviles temporalmente en el sur.

La sequía persistirá pese a las lluvias del fin de semana.

Sé que después de días cálidos el contraste puede resultar incómodo, sobre todo si ya habías guardado los abrigos o planeabas actividades al aire libre con familia y amigos, pero no se espera un evento tan extremo como el de principios de mes. Aun así, conviene prepararse: proteger plantas sensibles, revisar mascotas, considerar una capa extra de ropa para la mañana y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, medios locales y aplicaciones de confianza.

El invierno todavía no se despide de Florida, pero todo indica que su presencia será breve antes de dar paso a un marzo más templado, con condiciones más acordes a lo que muchas personas en Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville esperan para retomar rutinas al aire libre, visitas a la playa y actividades típicas del inicio de la primavera en el estado del Sol.

