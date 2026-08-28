The Old Farmer’s Almanac publicó su pronóstico para el invierno 2026-2027 en Estados Unidos, con temperaturas mayormente templadas, aunque algunas regiones podrían enfrentar más frío y nieve de lo habitual. El próximo invierno en EE.UU. podría presentar condiciones diferentes a las registradas durante la temporada anterior. Pero, ¿qué regiones del país tendrán más frío, lluvia o nieve durante el invierno 2026-2027?

¿Cómo será el invierno 2026-2027 en EE.UU.?

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, la mayor parte del territorio estadounidense tendrá temperaturas normales o superiores a lo habitual. Sin embargo, el panorama cambiará considerablemente de una región a otra.

Las zonas del noreste y los Apalaches, además de partes del oeste y Alaska, podrían recibir más nieve de lo normal. En otras áreas, como Texas, Oklahoma y partes de las Grandes Llanuras, se espera un invierno más cálido y con menos precipitaciones.

El pronóstico también advierte que las regiones que fueron afectadas por la gran tormenta invernal de enero podrían volver a experimentar episodios de frío intenso durante la próxima temporada.

Pronóstico del Old Farmer’s Almanac por región

Región Temperaturas Precipitación Nieve Noreste Más cálidas al norte y más frías al sur Por debajo de lo normal Sobre lo normal al sur Corredor Atlántico Sobre lo normal Por debajo de lo normal Ligeramente por debajo Apalaches Por debajo de lo normal Por debajo de lo normal Sobre lo normal, especialmente al norte Sureste Sobre lo normal Sobre lo normal al norte y debajo al sur — Florida Más cálidas de lo habitual Sobre lo normal al norte y debajo al sur — Lower Lakes Sobre lo normal Sobre lo normal Cerca o debajo de lo normal Ohio Valley Más frías de lo normal Sobre lo normal al este Ligeramente por debajo Deep South Más cálidas de lo normal Debajo al norte y sobre lo normal al sur Por debajo Upper Midwest Más cálidas de lo normal Sobre lo normal al este Cerca o debajo Heartland Más cálidas de lo normal Sobre lo normal Cerca o debajo Texas-Oklahoma Más cálidas de lo normal Por debajo de lo normal Cerca de lo normal High Plains Sobre lo normal Por debajo de lo normal Por debajo Intermountain Más cálidas de lo normal Sobre lo normal Sobre lo normal Desert Southwest Más cálidas de lo normal Por debajo de lo normal Por debajo Pacific Northwest Más cálidas de lo normal Sobre lo normal Sobre lo normal Pacific Southwest Más cálidas y húmedas Sobre lo normal Cerca o por encima en las montañas Alaska Más suaves de lo normal Sobre lo normal al norte Sobre lo normal Hawaii Más frías de lo normal Sobre lo normal —

¿Dónde habrá más nieve durante el invierno 2026?

Las mayores probabilidades de un invierno más nevado se concentran en partes del noreste, los Apalaches, el oeste y Alaska.

En los Apalaches, las condiciones más frías y nevadas se esperan durante mediados de enero y principios y finales de febrero. En el noroeste del Pacífico, los periodos con mayor actividad de nieve serían finales de diciembre, mediados de enero y mediados de febrero.

En el suroeste del Pacífico, que comprende la mayor parte de California, se anticipa nieve de montaña cercana o superior a los niveles normales.

Alaska también tendría una temporada con más nieve de lo habitual, con los periodos más nevados previstos para mediados de noviembre, principios y finales de enero, mediados de febrero y finales de marzo.

¿Qué estados de EE.UU. tendrán un invierno más cálido?

El pronóstico apunta a temperaturas superiores a lo normal en buena parte del país.

Florida, el sureste, el Medio Oeste, Texas y Oklahoma, las Grandes Llanuras y gran parte del oeste aparecen entre las zonas con mayores probabilidades de registrar un invierno más cálido.

En Florida, por ejemplo, se espera una temporada más cálida que de costumbre. Las temperaturas más bajas podrían llegar a principios y mediados de diciembre y principios de enero.

En Texas y Oklahoma también se prevé un invierno más cálido, acompañado de precipitaciones por debajo de lo normal y nevadas cercanas al promedio.

¿Qué regiones de EE.UU. tendrán más lluvia?

El oeste de Estados Unidos aparece entre las zonas que podrían recibir mayores cantidades de precipitación durante el invierno.

También se esperan condiciones más húmedas de lo normal en sectores del sur, el Medio Oeste y Florida. En California, el pronóstico apunta a un invierno más cálido y húmedo de lo habitual, con varios periodos de tormentas entre finales de diciembre y marzo.

En contraste, partes del este, las Grandes Llanuras y el suroeste tendrán un invierno más seco.

El oeste de EE.UU. y otras regiones tendrán un invierno más lluvioso de lo habitual. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / SPENCER PLATT

¿Por qué es difícil pronosticar este invierno 2026 en EE.UU.?

Uno de los factores que complica las previsiones para la temporada 2026-2027 es el fortalecimiento de El Niño, un fenómeno climático asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico tropical.

Su interacción con el vórtice polar podría provocar cambios importantes en las temperaturas y las precipitaciones. Si El Niño altera el comportamiento del vórtice polar, masas de aire frío procedentes de Canadá podrían desplazarse hacia el sur y generar episodios de frío extremo en el este de EE.UU.

Por esa razón, otros servicios meteorológicos todavía esperan contar con más información antes de publicar sus pronósticos definitivos. AccuWeather, por ejemplo, tiene previsto divulgar su pronóstico de largo plazo en octubre, cuando exista mayor claridad sobre la influencia de El Niño, las olas de calor marinas y el vórtice polar.

¿El pronóstico del Old Farmer’s Almanac es confiable?

The Old Farmer’s Almanac asegura que su método tiene una precisión tradicional del 80% para las predicciones de temperatura y precipitación.

La publicación explica que utiliza una fórmula desarrollada originalmente por su fundador, Robert B. Thomas, en 1792, que posteriormente ha sido actualizada con tecnología y cálculos científicos modernos.

Sin embargo, los meteorólogos profesionales suelen mostrar cautela ante este tipo de pronósticos anuales. Don Day, meteorólogo de Wyoming, cuestionó la utilidad de realizar predicciones invernales detalladas con tanta anticipación y señaló que sería más conveniente esperar hasta mediados o finales de septiembre.

Por ello, el pronóstico del almanaque debe entenderse como una previsión de largo plazo, y no como una garantía de las condiciones meteorológicas que finalmente se registrarán.

El invierno 2026-2027 llegará con temperaturas mayormente templadas en EE.UU. | Crédito: NEVZAT UMUT UZEL / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

¿Acertó el Old Farmer’s Almanac con el invierno pasado?

La publicación sostiene que su pronóstico de la temporada anterior superó su promedio de precisión del 80%.

Según el almanaque, acertó al anticipar nevadas por debajo del promedio en buena parte del país y nevadas superiores a lo normal en el este del valle de Ohio.

Sin embargo, reconoció que subestimó las nevadas en el corredor atlántico norte, desde Boston hasta Nueva York, así como en sectores del Medio Oeste superior oriental y la región de los Grandes Lagos.

Con El Niño fortaleciéndose y el comportamiento del vórtice polar todavía sujeto a cambios, el invierno 2026-2027 podría presentar nuevas sorpresas meteorológicas en distintas partes de Estados Unidos.