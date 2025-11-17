El último sábado 15 de noviembre, se ejecutó el operativo ‘Charlotte’s Web’ en Carolina del Norte por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En estos primeros dos días, los resultados fueron favorables; sin embargo, han ocasionado ciertos “efectos negativos” entre sus ciudadanos, especialmente inmigrantes que residen en las distintas localidades.

Desde este fin de semana, Charlotte, considerado como la ciudad con más habitantes del mencionado estado, ha sido el epicentro para que los uniformados realicen intervenciones. Según datos otorgados por la Patrulla Fronteriza, existen un aproximado de 150 inmigrantes arrestados por no contar con documentos legales.

No sería sorpresa que estos números incrementen con el pasar de los días. Esto ha “sembrado” el miedo en las distintas localidades, pues sus residentes temer ser arrestados y ser puestos bajo custodia federal, donde se han registrado varias denuncias de condiciones inhumanas.

Por el momento, 150 inmigrante considerados 'ilegales' han sido detenidos en la ciudad de Charlotte. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las consecuencias de las redadas de ICE en Charlotte

Según información compartida por Noticias Telemundo, distintos negocios latinos que se situaban en la Avenida Central de un reconocido barrio de la ciudad han tenido que cerrar o ausentarse.

Esto también significa un impacto considerable en los ingresos de aquellos establecimientos que decidieron asumir el riesgo. Sus propios trabajadores indicaron que hubo poca afluencia de personas durante este fin de semana.

No sería lo único, ya que padres de familia hispanohablantes también han decidido mantenerse en sus hogares o decidir que sus hijos no vayan a sus respectivas escuela, con el propósito de evitar un posible arresto a manos de los uniformados de inmigración.

Este ciudadano precisó que los agentes migratorios están deteniendo a personas con "rasgos latinos". (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

La situación ha ocasionado que los propios ciudadanos estadounidense que radican en esta zona de Charlotte realizan protestas contra estos operativos migratorios, alegando que esta ciudad se caracteriza por albergar una gran cantidad de extranjeros.

Es más, las autoridades competentes afirmaron que no cooperarán con los agentes del ICE o de la Patrulla Fronteriza. A pesar de estos esfuerzos o otras tácticas empleadas por la comunidad, no sería suficiente para evitar algún tipo de detención.