Un operativo de inmigración en el sur de Los Ángeles terminó de la peor manera posible: un tiktoker y un alguacil federal resultaron heridos de bala luego de que el arma de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se disparara durante el procedimiento. El hecho ha generado conmoción en California y ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza en operativos de inmigración.

El herido fue identificado como Carlitos Ricardo Parias, un ciudadano mexicano de 44 años, residente en el sur de Los Ángeles y conocido en redes sociales como Richard LA, donde acumulaba más de 133.000 seguidores en TikTok. Su contenido se centraba precisamente en documentar operativos de ICE y controles de tránsito en su comunidad.

Según los reportes de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, el incidente ocurrió cuando los agentes intentaron arrestarlo tras emitir una orden administrativa de inmigración. Parias habría embestido los vehículos de las autoridades con su Toyota Camry gris en un intento de escapar, lo que provocó una rápida reacción de los oficiales.

Las autoridades de ICE informaron que el incidente ocurrió cuando intentaban ejecutar una orden de arresto migratorio. | Crédito: YouTube / Univision Noticias

De acuerdo con la investigación preliminar, un agente rompió la ventana del automóvil con su arma reglamentaria y, en medio del forcejeo, el arma se disparó, alcanzando tanto al tiktoker como a un alguacil federal. Parias recibió un disparo en el codo, mientras que el alguacil fue herido en la mano por una bala rebotada.

Ambos se encuentran hospitalizados y en condición estable. “Se espera que tanto Parias como el alguacil adjunto se recuperen”, indicó la oficina del fiscal federal en un comunicado.

Antes del tiroteo, los agentes habían montado vigilancia en una cuadra del sur de Los Ángeles. Según la declaración jurada, Parias ignoró las órdenes de los oficiales, maniobró el vehículo hacia adelante y hacia atrás, y chocó dos autos policiales. Los fiscales afirman que los agentes temieron que el sospechoso lograra escapar y los lesionara.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el accionar de sus agentes, asegurando que “temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden, nuestros agentes siguieron su entrenamiento y dispararon tiros defensivos”.

El caso está siendo investigado por el DHS, el FBI, el ICE, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El caso ha generado críticas hacia ICE por el uso de la fuerza durante sus operativos en comunidades latinas de California. | Crédito: YouTube / Univision Noticias

En redes sociales, la noticia ha desatado indignación y apoyo hacia Parias. El concejal angelino Curren Price lo describió como “un periodista ciudadano intrépido, un pilar de nuestra comunidad, cuya narración auténtica ha amplificado las voces no escuchadas del centro-sur de Los Ángeles”.

Por su parte, su abogado, Carlos Jurado, afirmó que su cliente “solo estaba grabando la actividad del DHS afuera de su residencia cuando recibió un disparo”. Añadió que Parias “es un hombre tranquilo, pacifista y respetuoso, conocido por los mismos agentes que patrullan la zona”.

De ser declarado culpable de agresión a un agente federal, Parias enfrentaría hasta ocho años de prisión en una cárcel federal.

