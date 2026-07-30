Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas están teniendo un impacto que va más allá del ámbito migratorio. En las últimas semanas, contratistas y trabajadores del sector de la construcción han alertado sobre la creciente escasez de mano de obra debido al temor que generan las redadas, una situación que ya comienza a provocar consecuencias inesperadas para la industria. A continuación, te contamos cómo está afectando al sector de la construcción en el Estado de la Estrella Solitaria.

Según N+ Univision, en distintas obras del sur de Texas han aparecido carteles en los vallados con mensajes como: “Propiedad privada, prohibido el paso”, e incluso algunos advierten que los agentes de ICE no pueden ingresar sin una orden judicial. Estas medidas reflejan el clima de incertidumbre que vive una industria que depende en gran medida de la fuerza laboral inmigrante.

Redadas de ICE generan miedo entre los trabajadores

La preocupación aumentó después de que se viralizaran videos en redes sociales donde se observa a agentes de ICE ingresando a obras de construcción en busca de inmigrantes. Uno de los casos más comentados mostró a un capataz, ciudadano estadounidense, exigiendo que los agentes abandonaran la propiedad. Minutos después terminó esposado, un hecho que intensificó el debate sobre estos operativos.

Como consecuencia, muchos trabajadores han optado por no presentarse a sus empleos por temor a ser detenidos.

Los contratistas aseguran que la ausencia de personal ya afecta el ritmo de las construcciones.

Texas registra nuevas preocupaciones por las acciones de ICE y su impacto en los proyectos de construcción. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

Así afecta la falta de mano de obra al sector construcción

Ernesto Vásquez, propietario de una empresa constructora, explicó que la disponibilidad de trabajadores cayó de forma considerable.

“Si anteriormente estábamos trabajando en un 90% o 100%, ahora estamos en un 70% o 60% porque no hay gente”, afirmó.

La reducción del personal tiene efectos directos sobre la ejecución de los proyectos y también sobre los compradores de viviendas.

Impacto de la falta de trabajadores Consecuencia Menor disponibilidad de mano de obra Obras avanzan con mayor lentitud Reducción de personal en las construcciones Retrasos en la entrega de proyectos Aumento de los costos de construcción Viviendas nuevas más caras Incertidumbre entre contratistas Dificultad para planificar nuevos proyectos

Los representantes del sector señalan que las viviendas nuevas registran un incremento promedio de entre 15,000 y 20,000 dólares, debido tanto a la menor oferta de trabajadores como al aumento de los costos de construcción.

La industria advierte sobre el impacto de los operativos de ICE

La Asociación de Constructores del Sur de Texas (ABC, por sus siglas en inglés) advirtió en un informe reciente sobre las consecuencias que el incremento de los operativos migratorios podría tener para la industria.

Las preocupaciones no son nuevas. Desde hace tiempo, organizaciones empresariales vienen alertando que las políticas migratorias afectan la disponibilidad de trabajadores. Según datos del sector industrial, alrededor del 20% de los responsables de empresas con empleados hispanos reportó haber perdido al menos a un trabajador durante el último año debido a una deportación.

ICE genera incertidumbre en Texas mientras contratistas alertan por retrasos y mayores costos en las obras. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

Piden una reforma migratoria

Ante este panorama, representantes del sector de la construcción insisten en la necesidad de una reforma migratoria que permita otorgar permisos de trabajo a inmigrantes que llevan años viviendo, trabajando y pagando impuestos en Estados Unidos.

“Hay que dar la oportunidad a los trabajadores y a los dreamers. Ya es hora de una reforma migratoria”, reclamó Emiliano Valencia, subdirector de la Coalición de Inmigración Empresarial de América.

El debate cobra especial relevancia en Texas, donde el voto hispano podría desempeñar un papel decisivo en las próximas elecciones de medio término, mientras empresarios y trabajadores esperan medidas que reduzcan la incertidumbre y permitan recuperar la estabilidad del sector de la construcción.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!