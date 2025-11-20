La ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump sigue imparable en diversos estados de EE.UU., cuyos operativos llegaron a Carolina del Norte, donde los inmigrantes se encuentran atemorizados por las acciones que realizan los agentes de la Patrulla Fronteriza. Ante las operaciones de control que se ejecutan, te damos a conocer quiénes son los más vulnerables y cómo protegerse en caso de ser detenido.

Aunque la atención se ha centrado en Charlotte, la ciudad más poblada de dicho estado, las operaciones se extenderán a otras áreas, así que a tener mucho cuidado.

¿QUIÉNES SON LOS MÁS VULNERABLES POR LOS OPERATIVOS DE LA PATRULLA FRONTERIZA EN CAROLINA DEL NORTE?

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza se desplegaron el 18 de noviembre de 2025 por los condados de Wake y Durham, así lo dio a conocer la alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, en una reunión del Consejo Municipal. Por tal motivo, los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla en dichos lugares son más vulnerables de ser intervenidos.

“Simplemente estamos animando a todos, si se sienten inseguros o ven algo que piensen que es ilegal, por favor llamen al Departamento de Policía de Raleigh o a su jurisdicción local y manténganse seguros”, señaló Cowell.

Otro de los lugares donde los extranjeros ilegales corren riesgo es Cary, un pueblo en los condados de Wake y Chatham. En este lugar, los residentes vieron agentes federales en hospitales, espacios de construcción y restaurantes, precisó el alcalde Harold Weinbrecht a CNN.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. colaborando en la deportación de inmigrantes indocumentados en la Base Aérea del Ejército Biggs, en Fort Bliss, Texas, el 8 de febrero de 2025 (Foto: Michael Graf / Ejército de EE. UU. / AFP)

¿QUÉ HACER PARA EVITAR SER DETENIDO?

De acuerdo con un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que fue actualizado el 19 de noviembre, las redadas en Charlotte provocaron el arresto de más de 250 personas, quienes tenían antecedentes penales por integrar pandillas, posesión de armas, hurto, asalto, atropello y fuga, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, y reingreso ilegal tras una deportación previa, entre otros.

Ante esta situación, la comunidad dio algunos consejos para evitar detenciones como la vigilancia ante posibles redadas, uso de silbatos de advertencia y carteles para informar a la gente sobre sus derechos.

Por su parte, la concejala LaWana Mayfield dijo en la reunión del comité del concejo municipal que este momento crítico sirva para apoyarse mutuamente. “Conozcan a sus vecinos, consigan sus números de teléfono, vayan a su puerta trasera, invítenlos a su casa para que los niños se sientan seguros, dejen que los niños jueguen juntos, porque no tienen por qué pasar por todo esto”, indicó a CNN.

¿CÓMO PROTEGERTE SI ERES DETENIDO?

Si un inmigrante es detenido en una redada del ICE o la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, debe conocer sus derechos para protegerse. Lo que puede hacer es:

Derecho a permanecer en silencio﻿: no está obligado a responder preguntas sobre su estatus migratorio o ciudadanía, incluso puede solicitar hablar con un abogado. Recuerda: el gobierno no está obligado a proporcionarte un defensor, pero sí debe permitir que te comuniques con alguien.

no está obligado a responder preguntas sobre su estatus migratorio o ciudadanía, incluso puede solicitar hablar con un abogado. Recuerda: el gobierno no está obligado a proporcionarte un defensor, pero sí debe permitir que te comuniques con alguien. No firmar ningún documento sin consultar a un abogado﻿: aunque varios oficiales podrían pedirle que firme papeles renunciando a su audiencia ante un juez, lo que significaría una deportación rápida; antes pida asesoramiento legal.

aunque varios oficiales podrían pedirle que firme papeles renunciando a su audiencia ante un juez, lo que significaría una deportación rápida; antes pida asesoramiento legal. Solicita la presencia de tu consulado﻿: al ser extranjero, puedes solicitar que el consulado de tu país sea notificado, además de pedir asistencia consular.

al ser extranjero, puedes solicitar que el consulado de tu país sea notificado, además de pedir asistencia consular. Memoriza números de teléfonos importantes: como el de tus familiares para informales qué hacer o que ellos soliciten ayuda para tu caso.

como el de tus familiares para informales qué hacer o que ellos soliciten ayuda para tu caso. No huyas ni seas agresivo﻿: si intentas escapar durante la redada, pueden usarlo en tu contra.

si intentas escapar durante la redada, pueden usarlo en tu contra. Siempre ten contigo documentos de inmigración válidos﻿ : solamente debes mostrarlos cuando te lo pidan. Jamás entregues uno falso.

: solamente debes mostrarlos cuando te lo pidan. Jamás entregues uno falso. Anota y memoriza el número de identificación que te asignan﻿: solamente de esta manera podrás ser localizado por familiares o abogados.

solamente de esta manera podrás ser localizado por familiares o abogados. Si la redada es en tu casa﻿: no abras la puerta a los agentes si no te muestran una orden firmada por un juez con su nombre o dirección.

Si eres detenido en un operativo, hay algunas acciones que no debes hacer. Lo mejor es colaborar (Foto: AFP)

