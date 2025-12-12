El tiempo de Adviento 2025 continúa su marcha y, con él, aumenta la esperanza por el nacimiento de Jesús. Este domingo 7 de diciembre, familias y comunidades prenderán la segunda vela de la Corona de Adviento, un signo del proceso de preparación espiritual para acoger al Señor. A continuación, te presento una guía clara y práctica para vivir este momento en casa, conforme a la tradición.

El domingo 14 de diciembre de 2025 la Iglesia celebra el Tercer Domingo de Adviento, conocido como domingo de Gaudete, una palabra latina que significa “alégrense”. Es una invitación clara: la venida del Señor está cada vez más cerca y, en medio de la espera, surge la alegría cristiana.

Como signo visible de ese gozo, en este día se enciende la tercera vela de la Corona de Adviento, de color rosado, que anticipa la alegría mesiánica por la pronta llegada del Salvador.

¿Qué es Adviento y qué significa?

El Adviento es el período que marca la preparación para la Navidad. Su nombre proviene del latín adventus, que significa “venida” o “llegada”, y simboliza la espera activa y la preparación espiritual para la llegada de Jesús. Cada semana se enciende una vela en la Corona de Adviento, representando valores como la esperanza, la paz, la alegría y el amor. La luz de cada vela nos recuerda que Cristo es la Luz del mundo, capaz de iluminar las tinieblas que nos rodean.

Adviento 2025: calendario

El calendario de los domingos de Adviento 2025 es el siguiente:

Primer domingo : 30 de noviembre

: 30 de noviembre Segundo domingo : 7 de diciembre

: 7 de diciembre Tercer domingo : 14 de diciembre

: 14 de diciembre Cuarto domingo: 21 de diciembre

Cada domingo se enciende una vela distinta, iniciando con la vela de la esperanza, símbolo del inicio de este camino de preparación espiritual.

Oración para encender la tercera vela de la Corona de Adviento 2025

Esta oración familiar es una propuesta de ACI Prensa, ideal para rezar alrededor de la Corona de Adviento este domingo 14 de diciembre. La dinámica se realiza con participación de todos los miembros de la familia, alternando roles entre monitor, lector y todos los presentes.

Antes de iniciar la oración

Coloca la Corona de Adviento en un lugar especial de la casa y reúne allí a la familia.

en un lugar especial de la casa y reúne allí a la familia. Puedes poner cerca una imagen de la Virgen María y preparar una iluminación cálida , que ayude al recogimiento.

y preparar una , que ayude al recogimiento. Designa previamente a un MONITOR (quien guía la oración) y a uno o varios LECTORES .

(quien guía la oración) y a uno o varios . Asegúrate de tener encendidas las dos velas anteriores antes de comenzar.

antes de comenzar. La tercera vela (rosada) se enciende durante la tercera estrofa del canto “Hoy se enciende una llama”.

Revisa todo el texto con anticipación y sigue las indicaciones internas, que no se leen en voz alta.

Oración familiar – Tercer Domingo de Adviento

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MONITOR: Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

TODOS: Que hizo el cielo y la tierra.

MONITOR: Entramos en la tercera semana de Adviento. La cercanía del Señor renueva nuestra esperanza y llena el corazón de alegría. Comencemos cantando “Ven pronto, Señor” u otro canto apropiado.

(Canto)

Encendido de la tercera vela

MONITOR: Hoy encendemos la tercera vela de nuestra Corona de Adviento. La luz crece y nos recuerda que Cristo está cerca. Que su amor disipe toda oscuridad y prepare nuestro corazón para recibirlo.

Palabra de Dios

LECTOR: Lectura del Evangelio según san Lucas (Lc 3,10-18).

(Se proclama el Evangelio, donde Juan el Bautista invita a vivir con justicia, compartir con los necesitados y prepararse para la llegada del Señor).

MONITOR: La Palabra nos llama a una alegría que se traduce en obras concretas de conversión y caridad.

Canto para el encendido

Se entona “Hoy se enciende una llama”.👉 Al inicio de la tercera estrofa, la persona designada enciende la vela rosada.

Oración a la Virgen María

MONITOR: Acudamos a Santa María, Madre de la espera confiada, para que nos ayude a vivir este Adviento con fe y alegría. Entonemos “Junto a ti, María” u otra oración mariana.

(Canto u oración)

Peticiones

MONITOR: Elevemos nuestras intenciones, respondiendo a cada una:TODOS: Ven, Jesús, no tardes.

(Peticiones libres)

Oración final

TODOS: Te damos gracias, Señor, por todos los dones recibidos.En este tiempo de preparación, enséñanos a reconocertu presencia diaria y a vivir cada jornadacomo un regalo de tu amor y de tu misericordia. Amén.

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

