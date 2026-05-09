Son muchos los inmigrantes en Estados Unidos que han recibido recientemente notificaciones relacionadas con procesos de deportación, generando miedo, confusión e incertidumbre entre las familias. En medio del aumento de casos migratorios y las constantes audiencias en corte, expertos advierten que una mala decisión puede empeorar seriamente la situación legal de una persona y dejarla con menos opciones para defenderse. El abogado de inmigración Jonathan Shaw alertó que existen errores que pueden acelerar un proceso de deportación y complicar cualquier intento de resolver el caso más adelante. Por eso, insistió en la importancia de actuar con información, mantener comunicación con las autoridades migratorias y buscar ayuda legal a tiempo.

¿Qué es una orden de deportación por ausencia?

Una orden de deportación por ausencia ocurre cuando un inmigrante no se presenta a su audiencia programada ante la corte de inmigración. Si el juez considera que el gobierno federal notificó correctamente la fecha y el lugar de la cita, puede emitir una orden de deportación incluso sin la presencia de la persona involucrada.

Shaw explicó que muchas personas creen que evitar la corte reducirá los riesgos, pero la realidad puede ser completamente distinta.

“Si tú vas a tu corte quizá corres un riesgo, si no vas a tu corte, ahora sí es 100% que te van a dar una orden de deportación”, señaló el abogado.

Miles de inmigrantes en EE.UU. enfrentan problemas legales relacionados con deportaciones. | Crédito: AFP

¿Por qué es tan difícil reabrir un caso migratorio en EE.UU.?

El especialista indicó que reabrir un proceso migratorio después de una orden de deportación por ausencia suele ser muy complicado. Para lograrlo, el inmigrante debe demostrar que existió un error en la notificación de la audiencia, como que la carta fue enviada a una dirección incorrecta o nunca llegó.

Sin embargo, si la persona no actualizó su dirección ante inmigración, las posibilidades de reabrir el caso disminuyen considerablemente.

“Es muy difícil volver a abrir un caso cuando hay una orden de deportación por ausencia”, advirtió Shaw.

Cómo evitar una orden de deportación por ausencia en EE.UU.

El abogado recomendó tomar varias medidas para evitar enfrentar este tipo de órdenes migratorias:

Asistir a todas las audiencias en la corte de inmigración.

en la corte de inmigración. Mantener actualizada la dirección postal ante las autoridades migratorias.

postal ante las autoridades migratorias. Buscar ayuda legal lo antes posible.

Además, explicó que contar con un abogado desde el inicio puede ayudar a encontrar alternativas legales, como solicitar audiencias virtuales o presentar documentos previamente ante la corte.

En EE.UU., abogados recomiendan buscar ayuda legal ante cualquier caso migratorio. | Crédito: AFP PHOTO / DVIDS / US DEPARTMENT OF DEFENSE / US ARMY SGT. WALKER PINO / AFP PHOTO / DVIDS / US DEPARTMENT OF DEFENSE / US ARMY SGT. WALKER PINO

El peor error es actuar por miedo

De acuerdo con Shaw, uno de los mayores errores que puede cometer un inmigrante es dejar que el miedo determine sus decisiones migratorias. Aunque muchas personas temen ser arrestadas durante una audiencia, faltar a la corte puede empeorar el panorama y dejar menos opciones legales disponibles en el futuro.

“No vamos a dejarnos manipular por el miedo”, concluyó el abogado.

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