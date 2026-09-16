Si eres inmigrante en Estados Unidos, podrías encontrarte con agentes de inmigración en tu casa, trabajo o en la vía pública. En algunas situaciones, pueden mostrar un documento identificado como una orden judicial; en otras, una orden administrativa de ICE. Aunque ambos papeles pueden parecer similares, no tienen el mismo origen ni otorgan las mismas facultades a las autoridades migratorias. ¿Sabes cómo diferenciarlos y qué significa cada uno? En esta nota te lo explicamos.

Si ICE llega a una vivienda, una persona puede pedir que muestren el documento por una ventana o que lo pasen por debajo de la puerta antes de decidir si abre (Foto: ICE / Flickr)

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE UNA ORDEN JUDICIAL Y UNA ORDEN ADMINISTRATIVA DE ICE?

La diferencia principal es quién emite la orden y qué autoriza. Una orden judicial la expide y firma un juez o magistrado; una orden administrativa de ICE la emite un funcionario de inmigración dentro de un proceso civil migratorio y no equivale a una orden judicial.

Aspecto Orden judicial Orden administrativa de ICE Quién la emite Una corte; la firma un juez o magistrado federal o estatal DHS/ICE; normalmente la firma un funcionario de inmigración Tipo de caso Suele estar vinculada con investigación penal, arresto, registro o incautación Procedimiento civil de inmigración, como detención o expulsión Revisión independiente Debe ser revisada y autorizada por un juez neutral No requiere la autorización previa de un juez o magistrado neutral Entrada a una vivienda Puede autorizar el ingreso sin consentimiento, pero hay que revisar exactamente qué permite, a quién nombra y la dirección indicada Por sí sola, no autoriza a ICE a entrar sin permiso a una vivienda ni a un área privada de un negocio Registro de una casa Puede autorizarlo si el documento lo indica expresamente No autoriza un registro Ejemplos comunes Documento con el nombre de una corte y firma judicial Formularios ICE

I-200—orden de arresto de extranjero— e I-205—orden de expulsión/deportación—

Una orden judicial no da una autorización ilimitada: hay que verificar que esté firmada por un juez, que sea válida y que describa correctamente la persona, el lugar y el tipo de actuación permitido.

Lo que dice un especialista

Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision, diferencia ambos términos de la siguiente manera:

Orden judicial: “Es un documento generado por un tribunal, que ha sido debidamente emitido con nombre, propósito de la detención o arresto, y firmado por un juez o magistrado. Cumple el criterio de la Cuarta Enmienda de EE.UU., que prohíbe la detención arbitraria o registro arbitrario de una persona, para eso se necesita una orden judicial. Con este documento pueden entrar a un lugar donde hay una expectativa de privacidad, como una casa, un hogar, un trabajo, una oficina particular, donde se requiere permiso para ingresar. Para eso están estas órdenes” .

. Orden administrativa de arresto: “Es un documento generado por un oficial de ICE, que generalmente le da autorización a otro agente en la calle para ir a detener personas porque están en violación de derecho migratorio. No tiene el peso de una orden judicial. Por lo tanto, no da acceso a un agente de inmigración para ingresar a una casa o un trabajo o lugar donde haya expectativa de privacidad. Hemos visto que hay gran confusión, ya que muchos oficiales de inmigración en el pasado se presentaron en una casa diciendo tener una orden para detener a una persona argumentando que con ella tienen acceso a la casa, pero no es así. Por eso se recomiendapedirles que pasen en documento por debajo de la puerta”.

¿Cómo reconocerlas?

Una orden judicial normalmente:

Lleva el encabezado de una corte, como “United States District Court” o el nombre de un tribunal estatal.

Incluye el nombre y firma de un juez o magistrado.

Identifica a la persona buscada o la dirección que puede registrarse.

Señala expresamente si autoriza arresto, registro o incautación.

Una orden administrativa de ICE suele:

Tener el encabezado “Department of Homeland Security”, “U.S. Immigration and Customs Enforcement” o “U.S. Citizenship and Immigration Services”.

Estar firmada por un funcionario migratorio, no por un juez federal o estatal.

Indicar que una persona está sujeta a arresto o expulsión.

Incluir, con frecuencia, el formulario I-200 o I-205.

Entonces, ¿qué hacer si ICE llega a una casa?

Si una persona está dentro de su vivienda, puede pedir que los agentes muestren la orden por una ventana o la pasen por debajo de la puerta. No tiene que abrir solo para que los agentes le enseñen una orden administrativa.

Una orden administrativa de ICE, por sí sola, no permite a los agentes entrar a un hogar o a una zona privada de un negocio sin consentimiento. Si cuentan con una orden judicial válida que autorice el ingreso, la situación es distinta.

Una orden judicial válida suele llevar el nombre de una corte y la firma de un juez o magistrado; una orden administrativa suele estar firmada por un funcionario migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)