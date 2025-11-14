Un juez federal de Chicago ha dado un golpe a las tácticas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), ordenando la liberación bajo fianza de cientos de inmigrantes detenidos durante la Operación Midway Blitz, el operativo migratorio impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump. La decisión fue anunciada esta semana por el juez Jeffrey Cummings, quien también estableció criterios claros sobre quiénes podrán acceder a la fianza.

Durante la audiencia, Cummings indicó que 13 detenidos serían liberados de inmediato basándose en un decreto de consentimiento de 2022, que establece los lineamientos para los arrestos de ICE sin una orden judicial.

Además, los abogados del gobierno federal tendrán hasta el viernes para revisar una lista de 615 personas detenidas en cárceles del condado y en instalaciones federales, para determinar si califican para alternativas a la detención, como el uso de tobilleras electrónicas, mientras sus casos migratorios avanzan.

El juez aclaró que emitirá la orden de liberación la próxima semana y suspendió temporalmente cualquier procedimiento de deportación para quienes puedan optar a la fianza. Esto significa que, aunque los casos seguirán su curso en tribunales de inmigración, los detenidos elegibles podrán salir bajo ciertas condiciones mientras esperan sus audiencias.

Los abogados de los detenidos celebraron la medida y anticipan presentar más casos. Mark Fleming, del National Immigrant Justice Center de Chicago, afirmó que muchas de las tácticas del ICE han sido ilegales en la mayoría de los arrestos, y destacó la urgencia de que los detenidos tengan acceso a representación legal.

La Operación Midway Blitz quedó cuestionada luego de que un juez federal ordenara revisar los casos de los detenidos. | Crédito: AFP

Cuánto pagarán de fianza y quiénes califican

Aunque no se especificó un monto único de fianza, la liberación bajo el decreto implica que cada caso será evaluado individualmente para determinar quiénes califican y cuánto deberán pagar, y según Univision Noticias, se estima que la fianza podría ser de unos 1,500 dólares.

Entre los 615 detenidos evaluados, se identificaron al menos 12 considerados de “alto riesgo” que podrían no ser liberados, señaló el abogado del Departamento de Justicia, Will Weiland.

Desde septiembre, la Operación Midway Blitz ha resultado en la detención de más de 3.300 personas sospechosas de violaciones migratorias en Chicago y sus suburbios, muchas de las cuales ya fueron deportadas o abandonaron el país por su cuenta.

Durante la audiencia, Cummings criticó que los arrestos de ICE incluyeron a personas trabajando, caminando en la calle o incluso en carriles de autoservicio de restaurantes, y que pocos de ellos encajan en la categoría de “lo peor de lo peor” que la agencia suele usar para justificar detenciones agresivas.

El gobierno de Trump ha defendido la operación como efectiva en la lucha contra el crimen, mientras que funcionarios de Illinois aseguran que la violencia ya estaba en declive y que la presencia federal solo generó tensión en la comunidad.

La Operación Midway Blitz generó protestas en Chicago debido a las agresivas tácticas de ICE contra inmigrantes. | Crédito: AFP

El decreto de consentimiento, vigente hasta febrero de 2025, permite aplicar estas reglas de arresto sin orden judicial a nivel nacional, aunque los recursos legales hasta ahora se han concentrado en seis estados bajo la jurisdicción de la oficina de ICE en Chicago: Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin.

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó a Cummings como un “juez activista” y aseguró que la liberación de los detenidos podría poner “en riesgo las vidas de los estadounidenses”, manteniendo la tensión entre el gobierno federal y la justicia local.

Con esta decisión, cientos de inmigrantes detenidos por ICE tienen la posibilidad de recuperar su libertad temporal mientras esperan resolver sus casos, marcando un revés significativo a las tácticas migratorias agresivas que marcaron la Operación Midway Blitz en Chicago.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!