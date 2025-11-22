El Día de Acción de Gracias está cada vez más cerca de celebrarse en Estados Unidos y las distintas familias ya están realizando los preparativos para pasar una noche en familia. Sin embargo, si eres un residente de Chicago, tienes la oportunidad de conseguir un pavo y una cena de manera gratuita . A continuación, te revelaré en qué fechas y lugares se realizarán estos repartos.

Esta iniciativa de organizaciones públicas y privadas suele ser significativa para esta ciudad, debido a la suspensión que realizó el Gobierno estadounidense del pago SNAP, conocido como cupones de alimentos. Esto afectó a muchas familias de escasos recursos, ya que no contaban con dicho monto para abastecerse a solo días del Thanksgiving.

Organizaciones que entregarán pavos y/o cenas por Día de Acción de Gracias

Iglesia Pacto Nueva Vida del Sureste

Realizará su respectiva cena comunitaria anual de Acción de Gracias y entrega de pavos este sábado 22 de noviembre. Este evento ofrecerá a 500 familias la posibilidad de disfrutar de una comida navideña, víveres y un pavo o pollo para llevar. La actividad se realizará en el 7621 South Greenwood Avenue, Chicago.

Fundación Benéfica Familiar Durant

Ofrecerá su entrega anual de comida por Thanksgiving a aquellas personas de Chicago con bajos recursos del condado de Prince George. El evento se realizará el próximo 24 de noviembre en diferentes localidades en los siguientes horarios:

Southwind, 1228 Fourth Street: desde las 9:00 a.m.

Maple Terrace, 905 Second Ave: desde las 10:00 a.m.

Indian Trail, 417 E. Indian Trail: desde las 11:00 a.m.

Centennial House, 1630 W. Plum Street: desde las 12:00 p.m.

1449 Senior Estates, 1449 Jericho Road: desde la 1:00 p.m.

La cena familiar es una de las costumbres que más se práctica durante el Thanksgiving. (Crédito: Freepik)

Banco Discover

Este sábado 22 de noviembre, entregará 2,500 pavos y más de 8,000 kilos de productos alimenticios frescos a familias que residen al sur de Chicago. El evento iniciará desde la mañana hasta agotar stock y se realizará en el Centro Comunitario Shine Bright, situado en 8560 S. Cottage Grove Ave.

Consejo de Organizaciones Islámicas del Gran Chicago

Proporcionará pavos a familias situadas en 35 lugares de la ciudad este sábado 22 de noviembre. Uno de los puntos de entrega será 8561 S. South Chicago Avenue.

Hospital Comunitario Roseland

Entregará pavos y comida preparada a las personas que estén presentes en su jornada de donación anual. Se desarrollará en el estacionamiento del establecimiento, situado en 45 W. 111th St. Chocago desde la mañana hasta agotar stock.

El pavo es el alimento estelar en la cena familiar por el Día de Acción de Gracias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Es necesario registrarse previamente para recibir un pavo o una cena?

En la mayoría de casos, sí. Ante la alta demanda de personas que desean conseguir estos recursos necesarios para celebrar el Día de Acción de Gracias, ciertas organizaciones requieren que los solicitantes se registren. Esto se puede realizar mediante un formulario en línea o una llamada telefónica.