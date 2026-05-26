Una de las cervezas más históricas y reconocidas de Estados Unidos dejará de producirse tras más de 175 años de historia. La marca Schlitz, que durante décadas dominó el mercado cervecero estadounidense y llegó a ser la más vendida en todo el país, fue puesta “en pausa” por su empresa matriz debido al aumento de costos operativos.

Los motivos de Pabst Brewing para poner a Schlitz “en pausa”

La compañía Pabst Brewing Company confirmó recientemente que decidió detener la producción de Schlitz Premium después de enfrentar mayores gastos de almacenamiento y distribución. La noticia generó nostalgia entre consumidores y bares históricos de Milwaukee, ciudad donde nació la marca en 1849.

El director de estrategia de marcas de Pabst, Zac Nadile, explicó en un comunicado enviado a Milwaukee Magazine: “Desafortunadamente, hemos visto aumentos continuos en nuestros costos para almacenar y transportar ciertos productos y hemos tenido que tomar la difícil decisión de poner Schlitz Premium en pausa”.

Nadile también dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro.

“Cualquier marca o presentación que se pone en pausa sigue siendo una parte querida de nuestra historia y, esperamos, también de nuestro futuro. Continuamente buscamos oportunidades para traer de vuelta marcas queridas y la opinión de los consumidores es importante para dar forma a esas conversaciones”, afirmó.

La cerveza nació en Milwaukee y alcanzó fama nacional tras convertirse en una de las marcas más populares del país durante el siglo XX. (Foto referencial: Freepik)

De salvar a Chicago en el gran incendio de 1871 al declive por cambiar la receta

Según Fox Business, la historia de Schlitz comenzó cuando el inmigrante alemán Joseph Schlitz tomó el control de una pequeña cervecería en Milwaukee y convirtió el negocio en una de las marcas más importantes del mundo.

La cerveza ganó fama nacional después del Gran Incendio de Chicago de 1871, cuando la empresa envió barriles de cerveza a la ciudad mientras miles de personas tenían dificultades para acceder a agua potable limpia.

Durante la década de 1950, Schlitz llegó a ser la cervecera más grande de Estados Unidos y se volvió famosa con eslóganes como “La cerveza que hizo famosa a Milwaukee”; sin embargo, la compañía comenzó a perder popularidad en los años 70 tras modificar su receta para reducir costos, una decisión que alejó a muchos consumidores fieles.

Con el paso del tiempo, la marca también enfrentó la creciente competencia de las cervezas ligeras y cambios en los gustos de los estadounidenses.

Schlitz fue vendida a Stroh Brewing en 1982 y posteriormente adquirida por Pabst en 1999, aunque nunca logró recuperar completamente el liderazgo que tuvo durante décadas.

Cervecerías y bares de Wisconsin realizaron eventos especiales para despedir una de las marcas más icónicas de la industria cervecera estadounidense. (Foto referencial: Freepik)

El último lote: una despedida con la receta clásica de 1948

Como despedida, Wisconsin Brewing Company elaboró el último lote especial de Schlitz utilizando la receta clásica de 1948, considerada por muchos fanáticos como la mejor versión de la cerveza.

El maestro cervecero Kirby Nelson explicó la decisión diciendo: “Decidimos que, siendo Schlitz lo que fue, merecía una despedida adecuada. Una con dignidad y respeto”.

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