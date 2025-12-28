Tras una fuerte tormenta invernal que cubrió de nieve amplias zonas del noreste de Estados Unidos y complicó los viajes después de Navidad, un nuevo sistema meteorológico avanzará rápidamente por el país. Este fenómeno traerá una combinación de lluvia y nieve, junto con una masa de aire ártico que provocará temperaturas por debajo de lo normal en gran parte de la costa este para el inicio del Año Nuevo.

La situación ya generó importantes impactos. Las autoridades declararon el estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey, mientras que miles de vuelos fueron demorados o cancelados durante uno de los fines de semana con mayor movimiento del año. A esto se suma la llegada de un frente frío extenso que mantendrá en alerta a millones de personas.

A partir del domingo, un sistema de baja presión cruzará el Medio Oeste, con lluvias, nevadas y vientos intensos. A medida que avance hacia el este, permitirá la entrada de aire más frío, lo que favorecerá la aparición de nieve en zonas que van desde Minneapolis hasta Michigan.

El sistema traerá lluvias, nevadas y vientos intensos, con riesgo de inundaciones y tormentas severas en algunas regiones. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Según FOX Forecast Center, se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 8 pulgadas; sin embargo, en áreas cercanas a los Grandes Lagos, especialmente al norte, el fenómeno conocido como “nieve por efecto lago” podría dejar acumulados mucho mayores, que en puntos aislados alcanzarían hasta 18 pulgadas.

Más al sur, cerca de los lagos Michigan y Erie, el riesgo principal será el de inundaciones repentinas. La combinación de lluvias de entre 1 y 2 pulgadas, el deshielo rápido y la nieve acumulada eleva el peligro para ciudades como Chicago, Cleveland y Buffalo.

Antes de que el frente frío avance, las lluvias se extenderán por la región de los Grandes Lagos orientales y el valle del Tennessee. En estas zonas podrían desarrollarse tormentas fuertes, con vientos dañinos como principal amenaza y la posibilidad aislada de tornados. Existe un nivel bajo de riesgo de tormentas severas que abarca desde Indiana hasta Missouri.

En áreas cercanas a los Grandes Lagos se esperan fuertes nevadas por efecto lago. (Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Hacia la noche del domingo, la lluvia llegará al noreste y desplazará la nieve restante, aunque en gran parte de la región las temperaturas se mantendrán por encima del punto de congelación.

En Nueva Inglaterra, especialmente en zonas elevadas, el aire frío atrapado podría generar hielo y complicar los desplazamientos.

Además, el ingreso de aire mucho más frío y fuertes vientos podría provocar cortes de energía y nuevas nevadas intensas por efecto lago en el oeste y norte del estado de Nueva York, con acumulados que superarían un pie de nieve hasta el martes.

Las autoridades advierten por posibles cortes de energía y complicaciones en los viajes. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar:

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal:

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

