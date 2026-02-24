El noreste de Estados Unidos apenas comienza a recuperarse del impacto de un potente nor’easter que paralizó aeropuertos, complicó carreteras y dejó acumulaciones significativas de nieve, cuando ya enfrenta una nueva amenaza invernal esta misma semana. Siete estados fueron declarados en emergencia, entre ellos Nueva York, Connecticut y Pensilvania, tras registrarse entre 12 y 24 pulgadas de nieve en varias zonas del interior, con sectores que incluso superaron esos totales. El sistema anterior no solo dejó calles intransitables y vuelos cancelados, sino que obligó a desplegar operativos de limpieza masivos en plena ola de frío. Cuando parecía que llegaba una pausa necesaria para avanzar en la recuperación, los meteorólogos advierten que otras dos tormentas están en camino, amenazando con extender por varios días más el frío intenso y las nevadas en la región.

Un respiro breve antes de más nieve

De acuerdo con el meteorólogo Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, la región tendrá apenas un corto período de calma antes de que regresen las precipitaciones invernales.

“Otras dos tormentas vienen de camino para la ciudad de Nueva York, para Hartford, Connecticut, y también para la ciudad de Boston… hoy (martes 24 de febrero) será un día de calma para el noreste del país, libre de actividad invernal. Pero ya tarde en la noche hacia la madrugada del miércoles estará arropando toda esta zona con más nieve”, explicó el experto.

Las áreas bajo mayor vigilancia incluyen Hartford y Boston, donde se anticipan nuevas acumulaciones.

Aunque esta segunda tormenta no dejaría cifras tan elevadas como las registradas en las últimas 24 horas, sí será lo suficientemente significativa como para complicar aún más la situación, especialmente en comunidades que aún lidian con montículos de nieve y calles parcialmente despejadas.

El frío extremo continuará afectando a millones de residentes en EE.UU. durante varios días más. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Entre 1 y 6 pulgadas adicionales

Según Robles, las nuevas tormentas podrían dejar entre 1 y 6 pulgadas adicionales de nieve en localidades que ya han sido abatidas por el sistema anterior.

Y eso no es todo. Para el jueves hacia el viernes por la noche, un tercer sistema invernal avanzará desde el oeste del país y volverá a cubrir de nieve sectores de Nueva York y Boston. Este patrón consecutivo podría retrasar los esfuerzos de limpieza, afectar el transporte terrestre y aéreo y mantener las temperaturas en niveles peligrosamente bajos.

“Un invierno que ha sido cruel con esta región… estas nuevas tormentas van a dificultar el proceso de recuperación y el regreso a la normalidad de los residentes en el noreste del país. Así que atentos a lo que viene”, advirtió.

Las autoridades en EE.UU. mantienen la alerta ante nuevas acumulaciones de nieve esta semana. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Un invierno que no da tregua

Lo que preocupa a las autoridades no es solo la cantidad de nieve, sino la persistencia del patrón invernal. Cada nueva ronda de precipitaciones se suma a una región que ya ha visto aeropuertos cerrados, autopistas colapsadas y servicios interrumpidos.

El mensaje de los expertos es claro: el noreste de EE.UU. debe mantenerse en alerta. La calma será breve y el invierno todavía tiene capítulos por escribir.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!