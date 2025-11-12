Un nuevo río atmosférico se acerca a California, y los meteorólogos advierten que traerá fuertes lluvias, nevadas y ráfagas de viento a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. El fenómeno podría dejar acumulados superiores a dos pulgadas de lluvia, aumentando el riesgo de inundaciones en zonas bajas y montañosas desde California hasta Washington.
Pero, ¿qué es exactamente un río atmosférico? Se trata de una corriente de aire cargada de humedad que se forma sobre los océanos tropicales y transporta grandes cantidades de vapor de agua hacia el continente. Cuando esa masa de aire húmedo choca con regiones más frías, se condensa y produce lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes, como si un “río en el cielo” descargara su caudal sobre la tierra.
Según explicó Aranza Mora, meteoróloga de Univision 19 Sacramento, “llega un río atmosférico en la costa oeste y esto provocará fuertes lluvias, incluso nevadas y fuertes vientos debido a humedad que viene desde los trópicos”. Las zonas más afectadas serán California, Oregón y Washington, con acumulaciones importantes que podrían generar problemas en carreteras y cortes de energía.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan prepararse con anticipación. Contar con un plan de comunicación familiar, tener un kit de emergencias, conocer las zonas de riesgo y mantener limpios los patios y desagües son medidas clave para reducir el impacto. Además, es esencial mantenerse informado a través de fuentes oficiales conforme avance el sistema.
Mientras tanto, en la costa este, se espera un panorama totalmente distinto: bajas temperaturas y advertencias por heladas y congelación en el norte de Florida, debido a un sistema frontal. Para el amanecer del jueves, ciudades como Pittsburgh, Louisville y Atlanta podrían alcanzar temperaturas cercanas al punto de congelación, con valores entre 33 y 39 grados Fahrenheit.
Así, mientras el oeste se prepara para un episodio de lluvias torrenciales y viento, el este enfrenta una ola de frío que confirma que noviembre llegó con contrastes extremos en todo Estados Unidos.
