Un nuevo río atmosférico se acerca a California, y los meteorólogos advierten que traerá fuertes lluvias, nevadas y ráfagas de viento a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. El fenómeno podría dejar acumulados superiores a dos pulgadas de lluvia, aumentando el riesgo de inundaciones en zonas bajas y montañosas desde California hasta Washington.

Pero, ¿qué es exactamente un río atmosférico? Se trata de una corriente de aire cargada de humedad que se forma sobre los océanos tropicales y transporta grandes cantidades de vapor de agua hacia el continente. Cuando esa masa de aire húmedo choca con regiones más frías, se condensa y produce lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes, como si un “río en el cielo” descargara su caudal sobre la tierra.

El río atmosférico podría dejar acumulaciones de lluvia superiores a dos pulgadas en distintas zonas de California. | Crédito: Univision Noticias

Según explicó Aranza Mora, meteoróloga de Univision 19 Sacramento, “llega un río atmosférico en la costa oeste y esto provocará fuertes lluvias, incluso nevadas y fuertes vientos debido a humedad que viene desde los trópicos”. Las zonas más afectadas serán California, Oregón y Washington, con acumulaciones importantes que podrían generar problemas en carreteras y cortes de energía.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan prepararse con anticipación. Contar con un plan de comunicación familiar, tener un kit de emergencias, conocer las zonas de riesgo y mantener limpios los patios y desagües son medidas clave para reducir el impacto. Además, es esencial mantenerse informado a través de fuentes oficiales conforme avance el sistema.

Autoridades en California piden prepararse ante el impacto del río atmosférico, que también traerá nevadas en áreas montañosas. | Crédito: Univision Noticias

Mientras tanto, en la costa este, se espera un panorama totalmente distinto: bajas temperaturas y advertencias por heladas y congelación en el norte de Florida, debido a un sistema frontal. Para el amanecer del jueves, ciudades como Pittsburgh, Louisville y Atlanta podrían alcanzar temperaturas cercanas al punto de congelación, con valores entre 33 y 39 grados Fahrenheit.

Así, mientras el oeste se prepara para un episodio de lluvias torrenciales y viento, el este enfrenta una ola de frío que confirma que noviembre llegó con contrastes extremos en todo Estados Unidos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!