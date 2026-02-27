Si eres un inmigrante indocumentado y tienes un hijo pequeño en edad de guardería, es posible que temas enviarlo a un centro educativo por miedo a ser intervenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, si resides en la ciudad de Nueva York, no deberías temer: el alcalde Zohran Mamdani llamó explícitamente a los padres y madres sin papeles a inscribir a sus hijos en programas de 3‑K y Pre‑K. ¿Qué les dijo para motivarlos? Te lo contamos en esta nota.

Mamdani apoya reformas para hacer más accesible la vivienda, mejoras en el transporte público, el control de armas, protecciones medioambientales, y los derechos de las personas LGBT (Foto: Charly Triballeau / AFP)

EL MENSAJE DE MAMDANI A LOS PADRES INDOCUMENTADOS PARA QUE INSCRIBAN A SUS HIJOS

En entrevista con N+ Univision, la autoridad local invitó a los padres de familia a inscribir a sus hijos menores de 3 y 4 años en la guardería, que es un programa de cuidado infantil gratuito disponible para quienes residen en la ciudad de Nueva York.

“No importa su ocupación ni estatus migratorio. Si es neoyorquino y tiene un hijo que cumplió 3 o 4 años este año, este programa es para usted, y puede solicitarlo en cualquier momento hasta el 27 de febrero (…). Así que registren a sus hijos al año escolar 2026-2027”, dijo Mamdani.

Respecto al temor de muchas familias que no quieren que sus datos se compartan con ICE, señaló que su gestión está usando todas las herramientas para llegar a cada a uno de los residentes y hacerles saber que este programa es un derecho y que siempre los protegerán de los agentes de inmigración.

“Estamos orgullosos de ser una ciudad santuario y presenté una orden ejecutiva que firmé y deja claro que ICE no puede ingresar a nuestros hospitales ni escuelas ni a las propiedades de la ciudad sin una orden judicial”, aseveró.

Ya sabes, si tienes un niño de 3 o 4 años, las inscripciones para 3‑K y Pre‑K del año escolar 2026‑2027 están abiertas hasta hoy viernes 27 de febrero de 2026 (hasta la medianoche). Después de esa fecha todavía puede haber aplicaciones tardías, pero ya es fuera del período principal y con menos opciones de escuelas y centros disponibles.

Vale precisar que el cuidado infantil en NYC, tanto para 3‑K y Pre‑K, es gratuito, no pide tope de ingresos ni estatus migratorio, y se solicitan a través de MySchools en el período oficial. El ingreso se decide por sorteo con prioridades (hermanos, zona, etc.). Tras recibir la oferta, presentas documentos de edad, dirección y vacunas para completar la matrícula.

