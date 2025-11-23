Producto de los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , una gran cantidad de padres inmigrantes se encuentran bajo custodia federal. La situación plantea ciertas interrogantes en relación si aún mantienen la potestad sobre sus hijos menores, ya que permanecen arrestados. Afortunadamente, seguirán estableciendo sus derechos.

Según una información de National Inmigration Law Center, los progenitores no ciudadanos estadounidenses que permanecen bajo arresto en un centro de detención “tienen derecho a tomar decisiones sobre el cuidado de sus hijos menores”.

Bajo ese contexto, existen cinco acciones que todo padre bajo custodia de ICE aún podrá realizar en beneficio de su hijo menor de 18 años. ¿De cuáles se tratan? En los siguientes párrafos te brindaré los detalles.

Diariamente, agentes de ICE están deteniendo a una cantidad considerable de inmigrantes. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Cinco cosas que padres y madres detenidos por ICE pueden hacer

Derecho a tomar decisiones sobre el cuidado y la custodia del menor tras ser arrestado por ICE

El padre detenido puede contactarse con un familiar o persona de confianza para que se haga cargo del menor de edad. Los agentes federales deben esperar hasta que llegue dicho individuo. En caso no se encuentre a la persona responsable del menor, ICE llamará a los servicios de protección infantil.

Derecho a permanecer cerca el menor y estar en contacto con él mientras está detenido

En caso el padre o la madre migrante esté bajo arresto, el menor no debe ser alejado. El detenido podrá recibir visitas regulares.

Solicitar ayuda a los trabajadores designados en los centros de detención para que ayuden a hacer planes para los menores

En algunos centros de detención, existen personas denominadas “coordinadores de custodia y traslado”. Estas ayudan al padre o madre detenido en hacer planes para que el menor esté bajo el cuidado de un familiar o persona de confianza.

El padre migrante detenido podrá recibir visitas de su menor hijo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Formar parte del caso judicial del bienestar del menor, a pesar de estar bajo custodia de ICE

Si el detenido tiene un procedimiento de bienestar familiar o infantil para mantener o recuperar la custodia del menor, contará con el derecho de comparecer en persona. En caso ICE considere que no puede ser trasladado, se solicita una comparecencia telefónica o por video.

Decidir si el menor permanece en EE.UU. y hacer cuidados alternativos, a pesar de ser deportado

Si el padre o la madre detenida ya cuenta con una orden de deportación, tiene la potestad total de decidir si el menor de edad continúe en EE.UU. o también opte por la salid voluntaria.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!