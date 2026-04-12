¿Te imaginas acceder a un empleo que no solo ofrece una remuneración superior a los $100,000 , sino que también se encarga de costear tu formación académica? Esta posibilidad es hoy una realidad para quienes buscan potenciar su carrera profesional dentro de los Estados Unidos . Se trata de una vacante estratégica donde el Gobierno apuesta por el talento. En esta nota te revelaré de qué puesto se trata, cuáles son los pasos para postular y cómo podrías beneficiarte

Se trata de una de las ocupaciones con mayores demandas laborales, la cual destaca por ofrecer los salarios más competitivos del gobierno estadounidense: me refiero al control del tráfico aéreo .

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está buscando activamente nuevos controladores mediante un programa de reclutamiento que exige evaluaciones estrictas y formación especializada a cambio de salarios competitivos.

El puesto de controlador del tráfico aéreo en EE.UU. ofrece un buen sueldo, ya que la exigencia es elevada. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué funciones realizar un controlador aéreo y por qué es complicado

La labor de este personal es coordinar vuelos, aterrizajes y rutas en tiempo real; sin embargo, la tarea es muy exigente porque no debe existir margen de error. La finalidad es que se mantenga el flujo del tráfico aéreo y no exista incidentes que perjudicaría a decenas de pasajeros.

No basta con conocimientos técnicos; el perfil exige al trabajador que esté concentrado en su totalidad, rapidez de respuesta, tolerancia al estrés y una comunicación precisa . Estas cualidades se pueden adquirir con la experiencia.

Para que accedas a controlador de la FAA es necesario que seas ciudadano estadounidense menor de 31 años, debes aprobar los exámenes médicos y psicológicos, y pasar las evaluaciones de aptitud.

Dónde formarse para ser controlador aéreo de EE.UU

Si te interesa esta propuesta, tienes dos caminos: mediante el programa universitario aprobado por la FAA o aplicar directamente a este organismo .

En la primera opción, la FAA otorga reconocimiento oficial a diversas universidades y centros técnicos mediante el programa Air Traffic Collegiate Training Initiative (AT-CTI), instituciones donde cualquier estudiante aprende los fundamentos del control aéreo. Sin embargo, los costos pueden oscilar entre $5,000 a $40,000 anuales.

Respecto a la segunda alternativa, se permite el ingreso sin necesidad de una carrera específica, con la condición de que cumplan los requisitos determinados, tales como la necesidad de formación educativa o experiencia laboral previa.

El puesto requiere mucha concentración y tolerancia a la exigencia. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo se forma a los candidatos seleccionados para ser controlador aéreo de EE.UU.

Los seleccionados deberán formarse en la FAA Academy, situada en Oklahoma City. Este programa tiene una duración entre 3 a 5 meses , la cual ofrece un entrenamiento intensivo. Lo más llamativo es que no realizarán gasto alguno, ya que los costos están financiados por el propio Gobierno.

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