¿Te imaginas acceder a un empleo que no solo ofrece una remuneración superior a los $100,000, sino que también se encarga de costear tu formación académica? Esta posibilidad es hoy una realidad para quienes buscan potenciar su carrera profesional dentro de los Estados Unidos. Se trata de una vacante estratégica donde el Gobierno apuesta por el talento. En esta nota te revelaré de qué puesto se trata, cuáles son los pasos para postular y cómo podrías beneficiarte
Se trata de una de las ocupaciones con mayores demandas laborales, la cual destaca por ofrecer los salarios más competitivos del gobierno estadounidense: me refiero al control del tráfico aéreo.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está buscando activamente nuevos controladores mediante un programa de reclutamiento que exige evaluaciones estrictas y formación especializada a cambio de salarios competitivos.
Qué funciones realizar un controlador aéreo y por qué es complicado
La labor de este personal es coordinar vuelos, aterrizajes y rutas en tiempo real; sin embargo, la tarea es muy exigente porque no debe existir margen de error. La finalidad es que se mantenga el flujo del tráfico aéreo y no exista incidentes que perjudicaría a decenas de pasajeros.
No basta con conocimientos técnicos; el perfil exige al trabajador que esté concentrado en su totalidad, rapidez de respuesta, tolerancia al estrés y una comunicación precisa. Estas cualidades se pueden adquirir con la experiencia.
Para que accedas a controlador de la FAA es necesario que seas ciudadano estadounidense menor de 31 años, debes aprobar los exámenes médicos y psicológicos, y pasar las evaluaciones de aptitud.
Dónde formarse para ser controlador aéreo de EE.UU
Si te interesa esta propuesta, tienes dos caminos: mediante el programa universitario aprobado por la FAA o aplicar directamente a este organismo.
En la primera opción, la FAA otorga reconocimiento oficial a diversas universidades y centros técnicos mediante el programa Air Traffic Collegiate Training Initiative (AT-CTI), instituciones donde cualquier estudiante aprende los fundamentos del control aéreo. Sin embargo, los costos pueden oscilar entre $5,000 a $40,000 anuales.
Respecto a la segunda alternativa, se permite el ingreso sin necesidad de una carrera específica, con la condición de que cumplan los requisitos determinados, tales como la necesidad de formación educativa o experiencia laboral previa.
Cómo se forma a los candidatos seleccionados para ser controlador aéreo de EE.UU.
Los seleccionados deberán formarse en la FAA Academy, situada en Oklahoma City. Este programa tiene una duración entre 3 a 5 meses, la cual ofrece un entrenamiento intensivo. Lo más llamativo es que no realizarán gasto alguno, ya que los costos están financiados por el propio Gobierno.
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