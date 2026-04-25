El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su gobierno evaluará el comportamiento de los bancos tras los incendios en Los Ángeles, señalando directamente a Wells Fargo por su manejo de pagos y deudas. Como se recuerda, los incendios de 2025 en zonas como Palisades y Eaton dejaron un saldo devastador: 22 personas fallecidas, cerca de 12,000 viviendas destruidas y daños materiales que superan los 50 mil millones de dólares.

“Ha sido muy difícil tratar con Wells Fargo, en particular”, escribió Trump en Truth Social. “Los bancos deben tratar a aquellas personas que perdieron tan horriblemente sus hogares en este trágico incendio, de manera muy justa y bien”.

Según Reuters, un portavoz de la entidad financiera optó por no hacer comentarios sobre estas acusaciones.

El presidente señaló directamente a Wells Fargo por dificultades en el tratamiento de pagos y deudas de las víctimas. (Foto: AFP)

Durante su segundo mandato, Trump mantiene una relación tensa con Wall Street.

Temas como las acusaciones de “debanking”, que es la supuesta negativa de servicios financieros por razones políticas, y propuestas como limitar las tasas de interés de tarjetas de crédito complicó el vínculo con grandes bancos, a pesar de que su administración impulsa medidas de desregulación favorables al sector.

No está claro aún cómo se llevará a cabo esta revisión ni si se tomarán acciones concretas; sin embargo, las entidades financieras aseguran que brindaron alivio a los afectados por los incendios, incluyendo facilidades de pago y apoyo económico para las tareas de recuperación.

Pese a las acusaciones, las entidades aseguran haber brindado alivio financiero como pausas en hipotecas. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)

El pronunciamiento del presidente se dio tras reunirse con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la supervisora del condado, Kathryn Barger.

Ambas autoridades señalaron que sostuvieron una conversación positiva sobre los fondos de reconstrucción de FEMA y destacaron la importancia de presionar tanto a aseguradoras como a bancos para que reduzcan la carga financiera de las familias afectadas.

En respuesta a la crisis, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció medidas de alivio financiero. Cinco grandes entidades (JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, U.S. Bank y Citigroup) ofrecieron pausas de hasta 90 días en pagos hipotecarios, además de suspender reportes crediticios.

El conflicto se suma a otras tensiones entre el presidente y grandes bancos durante su segundo mandato. (Foto: EFE)

Posteriormente, la ley estatal amplió este beneficio hasta 12 meses para quienes enfrentan dificultades económicas por los incendios.

Este tipo de alivio, conocido como “forbearance”, permite a los afectados pausar o reducir temporalmente sus pagos.

Aunque es una herramienta clave para quienes buscan reconstruir sus hogares, también representa un desafío para los bancos, ya que los préstamos impagos pueden afectar su rentabilidad y llevarlos a reducir operaciones en zonas con alto riesgo de desastres naturales.

La causa de las críticas de Trump y qué podría pasar desde ahora

Dicho de forma sencilla: Donald Trump critica que los bancos, especialmente Wells Fargo, no estarían siendo lo suficientemente flexibles con las personas afectadas por los incendios en California.

Lo que reclama es que muchas familias perdieron sus casas, pero igual siguen teniendo deudas como hipotecas, y los bancos deberían dar más facilidades (como pausar pagos o ayudar más), en lugar de poner trabas o complicar el proceso.

Tras las críticas de Donald Trump, pueden pasar varias cosas, pero a falta de un anuncio oficial, estas son las situaciones que podríamos estar viendo próximamente:

Más presión sobre los bancos: Entidades como Wells Fargo podrían verse obligadas a ofrecer más facilidades, como pausar pagos o flexibilizar deudas para los afectados.

Investigaciones o revisiones: El gobierno podría analizar cómo están actuando los bancos y si están cumpliendo con el apoyo prometido.

Nuevas medidas o reglas: Podrían impulsarse normas para obligar a los bancos a ayudar más en situaciones de desastre.

Cambios voluntarios: Incluso sin leyes, los bancos podrían mejorar sus condiciones para evitar críticas públicas.

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