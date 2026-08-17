Los consumidores estadounidenses podrían comenzar a recuperar parte del dinero que pagaron de más por productos afectados por los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El gobierno ya devolvió más de $100,000 millones a empresas que pagaron estos gravámenes, después de que fueran declarados ilegales por la Corte Suprema.

Sin embargo, recibir ese dinero directamente del gobierno no es una opción para los compradores. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) únicamente puede entregar los reembolsos a quienes figuran como importadores oficiales y fueron quienes pagaron los aranceles originalmente.

“Los consumidores no tienen ninguna forma de obtener dinero de aduanas”, explicó Rathna Sharad, directora ejecutiva de FlavorCloud, una empresa de logística internacional, a CBS News. “Si reciben algún dinero, será directamente de los transportistas que decidan enviarles los reembolsos”.

¿Quiénes pueden recibir el dinero?

Las compañías no están obligadas legalmente a devolver a sus clientes el dinero que recuperen. Aun así, algunas empresas anunciaron que trasladarán los reembolsos cuando puedan identificar cuánto de un arancel específico terminó siendo cobrado al consumidor.

UPS, FedEx y DHL se encuentran entre las compañías que prometieron devolver dinero a clientes a medida que reciben los pagos del gobierno federal. Cada empresa estableció mecanismos diferentes para determinar quién puede recibir un reembolso y cuánto corresponde.

Amazon, por su parte, adoptó una postura más limitada. Su director financiero, Brian Olsavsky, explicó que la compañía “ha identificado un conjunto limitado de circunstancias en las que podemos rastrear que trasladamos cargos de importación específicos a los clientes”.

En esos casos, agregó, Amazon “se pondrá en contacto de manera proactiva con los clientes afectados y les emitirá automáticamente los reembolsos”.

Los consumidores no pueden solicitar directamente el dinero a CBP, pero algunas compañías han prometido trasladar los reembolsos a sus clientes. (Foto: Freepik)

¿Cómo puedo saber si me corresponde un reembolso?

Los consumidores que realizaron compras internacionales y pagaron aranceles asociados a envíos gestionados por UPS, FedEx o DHL deben consultar los mecanismos habilitados por cada empresa.

UPS indicó que trasladará a sus clientes los reembolsos que vaya recibiendo del gobierno y, en una primera etapa, solicitó $500 millones.

FedEx también anunció que distribuirá alrededor de $800 millones entre clientes a quienes se cobraron los aranceles IEEPA. La compañía cuenta con una herramienta en línea donde los consumidores pueden ingresar el número de seguimiento de un envío y comprobar si ya recibió el reembolso correspondiente de CBP o si todavía está pendiente.

DHL, por otro lado, informó que también devolverá los fondos conforme reciba los pagos del gobierno. La empresa no habilitó un portal específico y explicó que el proceso será automático: cuando CBP reembolse un reclamo elegible, DHL devolverá el dinero a la persona o entidad que originalmente pagó los aranceles.

No todos los compradores recibirán dinero

El hecho de que una empresa reciba un reembolso no significa que todos sus clientes obtendrán un cheque. La Tax Foundation estima que los hogares podrían recuperar solo una pequeña parte de los aproximadamente $1,000 que pagaron en aranceles adicionales, ya que muchos comercios distribuyeron esos costos mediante aumentos de precios.

“Los consumidores son muy sensibles al precio del producto, y otras cosas que ocurren años después quizá no las perciban tanto”, explicó al medio citado Eric Johnson, profesor de Columbia Business School especializado en comportamiento del consumidor y marketing.

“Recibir un cheque de reembolso es muy diferente de que otras personas no paguen precios más altos debido a los aranceles”, añadió.

El abogado especializado en comercio Greg Husisian señaló que quienes compraron productos a precios elevados no necesariamente tienen derecho a reclamar posteriormente.

“Porque les dijeron en ese momento: ‘Esto es lo que cuesta el producto, ¿lo quiere o no?’, no tienen derecho a reclamar”, comentó.

UPS, FedEx y DHL cuentan con mecanismos para identificar posibles devoluciones, mientras Amazon solo contempla determinados casos. (Foto: AFP)

¿Se puede demandar para recuperar el dinero?

Algunos consumidores ya presentaron demandas colectivas contra empresas como Amazon, Costco, Nike y Walmart, argumentando que los comercios ahora recibirán un beneficio económico después de haber trasladado previamente los costos de los aranceles a sus clientes; no obstante, abogados especializados consideran que estos procesos todavía se encuentran en etapas iniciales y que su fundamento legal podría enfrentar dificultades.

La senadora Elizabeth Warren también investiga a siete grandes empresas minoristas para conocer cuánto dinero están recuperando mediante los reembolsos y presionar a las compañías para que devuelvan esos fondos directamente a los consumidores.

Por ahora, la posibilidad de recuperar el dinero depende principalmente de cómo cada empresa haya manejado los aranceles y de si puede identificar los cargos que fueron trasladados directamente al comprador.