Si vas a viajar y no cuentas con una Real ID, un pasaporte o identificación móvil o digital aprobada, podrías tener que pagar US$45 para que verifiquen tu identidad, informaron altos funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). ¿En qué consiste esta tarifa y desde cuándo comienza a cobrarse? A continuación, te lo explicamos.
NO TENER REAL ID O PASAPORTE TE COSTARÁ US$45
Si eres un viajero que no tiene una identificación como Real ID o pasaporte, podrías pagar US$45 para cubrir los gastos operativos, tecnológicos y administrativos con conllevan a la verificación de tu identidad. El pago se realizará a través de pay.gov.
¿DESDE CUÁNDO COMIENZA A COBRARSE ESA TARIFA?
La tarifa de 45 dólares que te cobrarían por no contar con un documento cuando te presentes en el aeropuerto comenzará a ejecutarse a partir del 1 de febrero de 2026, precisó la agencia federal.
¿POR QUÉ DEBES CONTAR CON UNA IDENTIFICACIÓN REAL ID?
- Es importante contar con una identificación Real ID para que puedas viajar tranquilamente en avión dentro de Estados Unidos. Asimismo, para acceder a diversas instalaciones federales.
- Si no cuentas con una tendrás que pagar US$45, pero eso no es lo peor, ya que si estás apurado, te enfrentarás interrupciones en tus viajes y demoras.
Cabe recordar que desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir estándar ya no se aceptan para abordar vuelos nacionales ni acceder a instalaciones federales. Por tanto, los viajeros mayores de 18 años deben contar con una identificación que cumpla con la normativa REAL ID u otro documento de identificación reconocido por el gobierno federal.
¿QUÉ ES LA TSA CONFIRM ID?
El proceso TSA Confirm.ID es un sistema alternativo que la TSA va a usar para verificar la identidad de los pasajeros que llegan al control de seguridad sin una identificación aceptada tipo Real ID, pasaporte u otro documento válido. Los viajeros que lleguen podrán abordar su vuelo s ¿i todo sale bien en la verificación adicional y pagando una tarifa específica. Este funciona de la siguiente manera:
- Si llegas al control sin un documento aceptado, te derivan al proceso Confirm.ID.
- Una vez ahí, brinda tus datos personales (nombre, fecha de nacimiento, dirección, etc.) y responde una serie de preguntas para confirmar que eres quien dices ser.
- Al ser un servicio de pago, debes cancelar el monto por una persona y por un sólo uso. Recuerda, no hay reembolso.
- Si la verificación sale bien, te emiten una constancia válida por unos días; por ejemplo, alrededor de 10 días para poder pasar el control de seguridad en ese tiempo. Y ¿si necesitas viajar en otra fecha? Tienes que repetir el proceso y volver a pagar.
Ten presente que la verificación no garantiza el embarque, ya que podrían existir otros controles adicionales.
