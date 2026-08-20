Cada mes, millones de personas en Estados Unidos esperan los pagos de la Administración del Seguro Social, una ayuda fundamental para cubrir gastos de alimentación, transporte, salud y otras necesidades básicas. Debido a que los depósitos se distribuyen entre distintos grupos de beneficiarios, un sector específico podría obtener hasta US$994 el 1 de septiembre de 2026. ¿De quiénes se trata? Te lo explicamos a continuación.
¿QUIÉNES RECIBIRÁN PAGOS DE HASTA US$994 DEL SEGURO SOCIAL EL 1 DE SEPTIEMBRE?
Los beneficiarios que recibirán hasta US$994 del Seguro Social el 1 de septiembre son quienes forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dirigido a ciudadanos con muy bajos ingresos y recursos limitados que además cumplen con ciertos requisitos.
En general, el SSI está dirigido a personas de 65 años o más, personas ciegas y adultos o niños con una discapacidad física o mental. En el caso de los adultos menores de 65 años, la condición debe limitar significativamente su capacidad para trabajar y haber durado, o esperarse que dure, al menos 12 meses o ser potencialmente mortal. Para ser elegible, también deben tener ingresos y recursos económicos limitados; en el caso de los menores, se toman en cuenta además los ingresos y recursos de su familia.
¿QUÉ MONTO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?
Con el incremento del ajuste por costo de vida (COLA) en 2.8%, los beneficiarios de la SSA reciben un poco más en sus depósitos este 2026:
|Concepto
|Monto
|Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI
|US$737
|Monto máximo para un solicitante individual
|US$994 por mes
|Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto)
|US$1,491
OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley). El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.
¿CUÁNDO SE PAGA EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI QUE QUEDAN EN 2026?
A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:
- Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026
- Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026
- Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)
- Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026
¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?
- Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
- Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
- Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.
Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.
¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?
- Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.
- Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.
- Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.
- Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.
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