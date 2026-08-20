Cada mes, millones de personas en Estados Unidos esperan los pagos de la Administración del Seguro Social, una ayuda fundamental para cubrir gastos de alimentación, transporte, salud y otras necesidades básicas. Debido a que los depósitos se distribuyen entre distintos grupos de beneficiarios, un sector específico podría obtener hasta US$994 el 1 de septiembre de 2026. ¿De quiénes se trata? Te lo explicamos a continuación.

Averigua qué requisitos debes cumplir para recibir hasta US$994 en septiembre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN PAGOS DE HASTA US$994 DEL SEGURO SOCIAL EL 1 DE SEPTIEMBRE?

Los beneficiarios que recibirán hasta US$994 del Seguro Social el 1 de septiembre son quienes forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dirigido a ciudadanos con muy bajos ingresos y recursos limitados que además cumplen con ciertos requisitos.

En general, el SSI está dirigido a personas de 65 años o más, personas ciegas y adultos o niños con una discapacidad física o mental. En el caso de los adultos menores de 65 años, la condición debe limitar significativamente su capacidad para trabajar y haber durado, o esperarse que dure, al menos 12 meses o ser potencialmente mortal. Para ser elegible, también deben tener ingresos y recursos económicos limitados; en el caso de los menores, se toman en cuenta además los ingresos y recursos de su familia.

¿QUÉ MONTO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

Con el incremento del ajuste por costo de vida (COLA) en 2.8%, los beneficiarios de la SSA reciben un poco más en sus depósitos este 2026:

Concepto Monto Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI US$737 Monto máximo para un solicitante individual US$994 por mes Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto) US$1,491

OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley). El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.

¿CUÁNDO SE PAGA EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI QUE QUEDAN EN 2026?

A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

Los pagos de SSI suelen realizarse el primer día de cada mes; cuando coincide con un feriado federal o fin de semana, el depósito puede adelantarse al día hábil anterior (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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