Si eres cliente de Costco en Washington y recibiste correos electrónicos promocionales falsos de la cadena tipo club en los últimos cinco años, podrías obtener un pago de indemnización como parte de una demanda colectiva por 14 millones de dólares. Aunque la empresa negó haber enviado mensajes con asuntos engañosos para impulsar las compras, finalmente aceptó resolver el caso con el fin de evitar los costos y la incertidumbre de un juicio largo. El acuerdo ya tiene aprobación preliminar desde junio de 2026 y la audiencia para la aprobación definitiva está prevista para octubre próximo. Por eso, en esta nota te contamos qué dice la demanda y quiénes pueden presentar una reclamación.

Correos promocionales de Costco generan una demanda de US$14 millones en Washington (Foto: AFP)

¿QUÉ DICE LA DEMANDA Y EL ACUERDO?

La acción colectiva acusa a Costco de violar la ley estatal de correos electrónicos comerciales de Washington (Washington Commercial Electronic Mail Act) al mandar emails con asuntos que promovían ofertas “por tiempo limitado” o “solo por hoy”, pero luego extendían esas promociones más allá de lo anunciado. La demanda fue presentada originalmente en el Tribunal Superior del Condado de King en 2025.

Antes de cerrar el acuerdo, las dos partes analizaron en detalle las estrategias de marketing por correo electrónico de la cadena, incluyendo los mensajes promocionales señalados en la demanda, y lograron resolver el caso durante una mediación realizada en marzo de 2026.

Al final, Costco –sin reconocer responsabilidad legal– aceptó crear un fondo de hasta US$14 millones para resolver el caso; de ese fondo se pagarán en efectivo las reclamaciones válidas, más honorarios de abogados y costos administrativos.

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN?

Para ser parte del grupo de personas que puede reclamar dinero, la demanda y el acuerdo establecen criterios bastante claros, precisa USA Today:

Haber sido residente del estado de Washington en el momento de recibir al menos un correo electrónico comercial enviado por Costco o en su nombre.

Que ese correo se haya recibido entre el 2 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026 (dentro de ese rango de fechas).

Que el correo haya sido un mensaje promocional o de marketing (por ejemplo, con asuntos como “Today is the last day to access Member-Only Savings” o “Hot Buys available for 5 Days Only”), y que la dirección de email figure en los registros de Costco.

Estos son los puntos importantes para quienes quieran reclamar la indemnización:

No es necesario haber hecho compras ni guardar recibos: basta con cumplir los criterios de residencia y haber recibido al menos un email comercial de Costco en ese periodo.

Algunas personas recibirán una notificación con un ID de reclamación y un PIN, pero incluso quienes no reciban aviso pueden presentar solicitud si creen que califican.

La reclamación se puede hacer en línea o enviando un formulario por correo al administrador del acuerdo.

La fecha límite para presentar el formulario es el 24 de agosto de 2026, y los pagos se harán más adelante, una vez que el tribunal dé la aprobación final.

Los pagos se realizarán una vez que la corte dé la aprobación final al acuerdo y dependerán del número de reclamaciones válidas (Foto: AFP)

PASOS PARA PRESENTAR EL RECLAMO

Para presentar el reclamo por la indemnización de Costco en Washington, debes hacer lo siguiente:

1. Verifica que calificas

Antes de empezar, asegúrate de cumplir las condiciones básicas:

Haber vivido en el estado de Washington cuando recibiste al menos un correo electrónico comercial/promocional de Costco (o enviado en su nombre).

Que ese correo haya llegado entre el 2 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026.

Que el email sea de los que promocionaban ofertas o “ahorros para miembros” (por ejemplo, asuntos que decían algo como “último día para ahorrar” o “oferta solo por 5 días”).

Si recibiste una notificación por correo o email sobre el acuerdo, eso quiere decir que, según los registros de Costco, probablemente calificas.

2. Reúne tu información básica

Ten a la mano: tu nombre completo, dirección postal actual, correo(s) electrónico(s) donde recibes emails de Costco (deben coincidir con los registros) y teléfono de contacto (en algunos formularios lo piden).

3. Entra al sitio oficial del acuerdo

Debes ir al sitio web oficial del “Washington Commercial Email Settlement” (acuerdo de correos comerciales de Washington), donde está el formulario de reclamación. Allí verás la opción para enviar tu reclamo en línea: si recibiste una notificación, puedes usar el ID de reclamación y el PIN que vienen en la carta o el email; si no, eliges la opción de “presentar reclamo” sin código. Haz clic aquí.

4. Llena y envía el formulario

Tienes dos formas de presentar tu reclamo:

En línea

Completa el formulario digital con tus datos.

Incluye el correo electrónico que usas con Costco.

Elige cómo quieres recibir el pago (cheque físico o vía PayPal, Zelle o Venmo, si se ofrecen esas opciones).

Envía el formulario y guarda una copia o captura de pantalla por si la necesitas más adelante.

Por correo

Descarga e imprime el formulario de reclamación desde el sitio del acuerdo.

Llénalo con letra clara, firma donde corresponda.

Envía la carta al administrador del acuerdo (la dirección indicada en el formulario) y asegúrate de que el matasellos sea del 24 de agosto de 2026 o antes.

IMPORTANTE: la fecha límite para presentar el reclamo (en línea o por correo) es el 24 de agosto de 2026.

5. Espera la aprobación y el pago

Tras la fecha límite, el tribunal debe dar la aprobación final al acuerdo; la audiencia de aprobación está prevista para el 2 de octubre de 2026.

Si el juez aprueba el acuerdo y no hay apelaciones, el administrador empezará a enviar los pagos a quienes presentaron un reclamo válido; el monto exacto dependerá de cuántas personas reclamen, porque los US$14 millones se reparten entre todos los participantes, después de honorarios y costos.

No tienes que hacer trámites adicionales después de enviar tu formulario, solo esperar la notificación de pago en el método que elegiste.

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