Aunque la Administración del Seguro Social (SSA) sigue un calendario establecido cada mes y programa los depósitos en distintas fechas según el beneficio que recibe cada persona, una duda surge al revisar los pagos de octubre: ¿por qué algunos beneficiarios recibirán su depósito el día 30? Como esta fecha no aplica para todos los afiliados, puede generar confusión entre quienes esperan su dinero en otros momentos del mes. A continuación, te explicamos quiénes recibirán el pago el 30 de octubre y a qué se debe este ajuste en el calendario.

El pago del 30 de octubre ha generado dudas en los beneficiarios (Foto: Pexels / Imagen referencial)

¿POR QUÉ ALGUNOS BENEFICIARIOS RECIBIRÁN UN PAGO DEL SEGURO SOCIAL EL 30 DE OCTUBRE?

La razón por la que algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán un depósito el 30 de octubre es que, en realidad, corresponde al SSI de noviembre de 2026 (Supplemental Security Income o Seguridad de Ingreso Suplementario, en español).

Los pagos de este programa suelen entregarse el primer día de cada mes. Sin embargo, como el 1 de noviembre cae en domingo, la Administración del Seguro Social (SSA) adelanta el depósito al día hábil anterior: el viernes 30 de octubre.

Por lo tanto, no se trata de dinero adicional ni de un pago extra, sino del beneficio de SSI correspondiente a noviembre, entregado de forma anticipada. Debido a este ajuste, no habrá un depósito regular de SSI el 1 de noviembre y los beneficiarios deberán esperar hasta diciembre para recibir el siguiente pago.

¿CUÁNTO PUEDEN RECIBIR?

El pago mensual básico de SSI en 2026 es el mismo en toda la nación. La cantidad según la SSA es:

US$994 para una sola persona

US$1,491 para una pareja

Pero no todas las personas reciben el mismo monto, pues dependerá de algunos factores. Por ejemplo:

Podrías recibir una cantidad mayor si vives en un estado que añade dinero al pago federal de SSI.

Es posible que puedas recibir menos si tú o tu familia tienen otros ingresos. Dónde y con quién vive también hace una diferencia en la cantidad de su pago de SSI.

Algunos beneficiarios recibirán el pago de SSI correspondiente a noviembre el viernes 30 de octubre, debido a que el primer día del mes cae en domingo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ES LA SSI?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir:

Tener 65 años o más.

Ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños).

Los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada.

Generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.