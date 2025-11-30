El calendario de la Social Security Administration (SSA), en algunas oportunidades, cambia un poco y es fácil perderse entre fechas, adelantos y pagos duplicados. Por eso, vale la pena revisar con calma qué va a pasar con los beneficios de diciembre, especialmente con el programa Supplemental Security Income (SSI), que suele ser uno de los más sensibles para millones de personas en el país.

Y dicho mes viene justamente llega con una buena noticia: más de siete millones de beneficiarios en Estados Unidos recibirán un pago del SSI el lunes 1 de diciembre. Es parte del cronograma regular de la SSA, pero también abre la puerta a un segundo depósito que llegará antes de que termine el mes.

Ingreso a una oficina de la Administración del Seguro Social en Miami Gardens, Florida (Foto: Google Maps)

¿QUIÉNES RECIBEN EL PAGO DEL 1 DE DICIEMBRE?

Desde el SSI se enviará el último cheque mensual correspondiente a diciembre. Este depósito llegará únicamente a quienes están inscritos en este programa federal destinado a personas con ingresos y recursos limitados, adultos mayores de 65 años o personas con discapacidad.

Según datos recientes de la SSA, el SSI actualmente registra 7,406 millones de beneficiarios en Estados Unidos.

Personas con discapacidad pueden aplicar al Seguro Social para obtener el pago mensual del SSI (Foto: Freepik)

¿HABRÁ DOS PAGOS EN DICIEMBRE?

Aquí está el detalle clave: el pago del 1 de diciembre es el que corresponde al mes de diciembre, pero el segundo depósito —programado para el 31 de diciembre— corresponde realmente a enero de 2026.

La razón es simple: como el 1 de enero es feriado federal por Año Nuevo, la SSA adelanta el cheque al día hábil más cercano. No es un pago extra ni un bono; solo se adelanta la fecha.

¿CUÁNTO DINERO DEPOSITARÁ LA SSA?

Los montos de SSI suelen variar según la situación de cada persona. Según la SSA:

Pago promedio mensual actual: US$717.84

Máximo para un individuo: US$967

Máximo para una pareja elegible: US$1,450

Algunos estados ofrecen un pago suplementario estatal, por lo que en ciertos casos la cifra final puede ser un poco mayor.

AUMENTO CONFIRMADO POR COLA

Los pagos del SSI subirán un 2.8% el próximo año por el ajuste anual del costo de vida, conocido como COLA 2026. Este incremento se aplicará directamente en el pago correspondiente a enero, que como mencionamos, llegará el 31 de diciembre.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA EL SSI?

La SSA recuerda que el SSI es un programa basado en la necesidad, no en contribuciones al Seguro Social. Es decir, no depende del historial de impuestos del beneficiario.Para calificar, generalmente se requiere:

Tener ingresos y recursos limitados

Ser adulto mayor de 65 años, o

Ser una persona con discapacidad

La elegibilidad completa puede consultarse en el portal oficial de la SSA.

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) está destinado, entre otras personas, a ciudadanos con discapacidades (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO SE PAGARÁ A LOS JUBILADOS?

Los pagos de jubilación, sobreviviente y Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) siguen un calendario distinto:

Nacidos del 1 al 10: miércoles 10 de diciembre

Nacidos del 11 al 20: miércoles 17 de diciembre

Nacidos del 21 al 31: miércoles 24 de diciembre

Quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 cobrarán el miércoles 3 de diciembre, sin importar su fecha de nacimiento.

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN RECIBE SSI Y PENSIÓN POR JUBILACIÓN?

En ese caso, la SSA envía los pagos por separado:

SSI: 1 de diciembre

Seguro Social (jubilación, SSDI o sobreviviente): 3 de diciembre

LAS FORMAS EN LAS QUE LA SSA ENVÍA SUS PAGOS

La agencia ya casi no utiliza cheques en papel, así que hoy los pagos se manejan prácticamente de forma electrónica:

Depósito directo: Se activa a través del portal Mi Social Security, donde el beneficiario registra su cuenta bancaria. Tarjeta Direct Express: Pensada para quienes no tienen cuenta bancaria; funciona como una tarjeta de débito para pagos federales.

