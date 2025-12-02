En estos días de cierre de año, suele haber mucha expectativa por el calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos. Por eso considero importante aclarar qué fue lo que sucederá en breve en la Administración del Seguro Social (SSA), precisamente con el depósito programado para el miércoles 3 de diciembre, ya que este movimiento afecta a un grupo muy específico de beneficiarios.

Diciembre casi siempre trae algunos ajustes en las fechas habituales, pero para esta fecha es la excepción. La SSA completará ese miércoles la segunda ronda de pagos del mes, y vale la pena revisar con detalle quiénes recibirán ese dinero y cuáles son los montos promedio según los datos más recientes de Social Security.

Ingreso a una oficina de la Administración del Seguro Social en Miami Gardens, Florida (Foto: Google Maps)

¿QUIÉN RECIBIRÁ EL PAGO DEL 3 DE DICIEMBRE?

Este depósito está dirigido exclusivamente a beneficiarios a largo plazo, es decir, personas que comenzaron a recibir su jubilación, SSDI (Seguro de Incapacidad del Seguro Social) o beneficios de sobrevivientes antes de mayo de 1997. Ellos mantienen un calendario diferente al del resto de beneficiarios.

También recibirán pago ese mismo miércoles quienes cobran jubilación, SSDI o beneficios de sobrevivientes y, al mismo tiempo, son beneficiarios del SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario), un programa que apoya a adultos mayores con bajos ingresos y a personas con discapacidad.En su caso, el pago del SSI para diciembre se enviará antes, el lunes 1 de diciembre.

MONTOS PROMEDIOS DE LOS PAGOS

Según la información más reciente publicada por la SSA:

Beneficiarios de jubilación: US$2,008.31 mensuales en promedio

Beneficiarios de SSDI: US$1,582.95 mensuales

Beneficiarios de sobrevivientes: US$1,575.30 mensuales

¿CUÁNTO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

Para el SSI, el promedio nacional para beneficiarios individuales se ubica en US$717.87 al mes.El monto máximo federal para una persona es de US$967, mientras que las parejas elegibles pueden recibir hasta US$1,450 mensuales.Algunos estados agregan un pago suplementario, y esa información puede consultarse directamente en el portal de la SSA.

AUMENTO POR COLA CONFIRMADO PARA EL 2026

En octubre, la SSA confirmó que los beneficios de Social Security tendrán un incremento del 2.8% a partir de enero de 2026, correspondiente al ajuste por costo de vida (COLA). Para quienes reciben jubilación, esto representará un aumento promedio de US$56 adicionales al mes.

PRÓXIMAS FECHAS DE PAGO DURANTE DICIEMBRE

Los que reciben pagos por jubilación y no cobran este 3 de diciembre, recibirán su dinero en estas fechas:

Nacidos del 1 al 10: miércoles 10 de diciembre

Nacidos del 11 al 20: miércoles 17 de diciembre

Nacidos del 21 al 31: miércoles 24 de diciembre

¿CÓMO ENVÍA LA SSA LOS PAGOS MENSUALES?

Desde finales de septiembre, la SSA dejó de ofrecer el cheque físico como opción principal. Ahora, los pagos se envían exclusivamente por vías electrónicas:

Depósito directo en una cuenta bancaria registrada en My Social Security.

Tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito federal diseñada para quienes no utilizan servicios bancarios.

Ingreso a una oficina de la Administración del Seguro Social en Kissimmee, Florida (Foto: Google Maps)

