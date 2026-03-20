Dos grupos de beneficiarios ya recibieron sus pagos del Seguro Social correspondientes a marzo, por lo que todavía queda un importante número de personas a la espera de su depósito. Para muchos, ese dinero es clave para cubrir gastos básicos como renta, servicios, alimentos y medicinas, por lo que cada fecha del calendario de la SSA se sigue con mucha atención. El próximo turno llegará el miércoles 25, día en que se liberará el último pago del mes. ¿Quiénes recibirán el depósito en esa fecha? Te lo explicamos a continuación.

Todos los jubilados cobran mensualmente su Seguro Social (Foto: Freepik / SSA)

¿QUIÉNES COBRAN EL SEGURO SOCIAL EL 25 DE MARZO?

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que te toca depende de tu fecha de nacimiento. En el caso del 25 de marzo, el turno es para quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

¿Y QUÉ PASA CON LOS DEMÁS BENEFICIARIOS?

Como lo mencionamos líneas arriba, los dos primeros grupos de beneficiarios cobraron su seguro social el 11 y el 18 de marzo. Por lo tanto, el cuadro de pagos de marzo queda así:

FECHA DE MARZO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 11 de marzo A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Ya procesado Miércoles 18 de marzo A quienes nacieron entre el 11 y el 20 del mes Ya procesado Miércoles 25 de marzo A quienes nacieron entre el 21 y el 31 del mes Pendiente

Cabe recordar que los beneficiarios que cobran tanto Seguro Social como Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), además de quienes se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían tener el dinero en sus cuentas. Esto se debe a que a esos grupos se les deposita el SSI el día 1 de cada mes y el pago del Seguro Social el día 3.

LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.

Con este pago del 25 se concluyen los depósitos de marzo (Foto: Freepik / SSA)

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