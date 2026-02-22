Los depósitos del Seguro Social son fundamentales para millones de personas en Estados Unidos, ya que con ese dinero pueden cubrir sus gastos mensuales, como alimentación, transporte, salud y más, toda vez que representan su principal fuente de ingresos y marcan la diferencia entre llegar o no a fin de mes con cierta estabilidad. Como existe un calendario de pagos establecido por la Administración del Seguro Social (SSA), hay un grupo de beneficiarios que recibirán hasta US$994 este viernes 27 de febrero. ¿De quiénes se trata? Averígualo en esta nota.

El SSI es un programa federal que da un pago mensual en efectivo a personas con muy bajos ingresos y recursos que, además, cumplen al menos una de estas tres condiciones: ser mayores de 65 años, tener una discapacidad que les impide trabajar o ser invidentes. A diferencia del Seguro Social “normal”, este no se basa en los años trabajados ni en los aportes que hiciste, sino en tu necesidad económica; por tanto, evalúan los ingresos, los ahorros y el patrimonio para ver si la persona califica y cuánto le corresponde.

El 27 de febrero, un grupo de beneficiarios cobrará hasta US$994 (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN SU SEGURO SOCIAL ESTE 27 DE FEBRERO?

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) serán los que recibirán hasta US$994 del Seguro Social este 27 de febrero. El pago corresponde al mes de marzo, el cual se adelantó tras un ajuste en el calendario oficial.

¿Por qué se paga antes? Aunque el SSI realiza sus pagos el primer día de cada mes, al caer el 1 de marzo un domingo se tuvo que adelantar la fecha. Como es habitual, cuando el depósito coincide un fin de semana, feriado o día festivo, la SSA ordena pagar el último día hábil del mes anterior, por lo que ese dinero llegará antes a los bolsillos de millones de beneficiarios.

Vale precisar que el monto que recibe cada persona no es igual para todos, depende del tipo de solicitud y la situación familiar en la que se encuentra.

Para 2026, el pago máximo establecido para un solicitante individual es de hasta US$994 mensuales, mientras que las parejas con declaración conjunta reciben hasta US$1,491. En el caso de quienes brindan cuidados esenciales a un beneficiario de SSI, el monto llega hasta US$498.

OJO: los montos señalados son topes máximos; es decir, muchos podrían recibir menos, aunque esto dependerá de factores como otros ingresos o apoyos adicionales, edad, etc.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!