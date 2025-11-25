Millones de jubilados del Seguro Social están pendientes a su próximo pago que se realizará el próximo 26 de noviembre. Este tercer depósito suele ser atractivo para aquellos con trayectorias laborales de altos ingresos, ya que recibirían montos de hasta $5,108, según lo expuesto en las tablas actuales de la Administración del Seguro Social (SSA). Descubre qué criterios específicos se deben tener en cuenta.

Quiénes recibirán el pago del Seguro social este 26 de noviembre

Es importante mencionar que, aquellas personas beneficiarias que nacieron entre el 21 y 31 de cualquier mes del año, serán los únicos que accederán a este pago en el día mencionado. Esta fue el cronograma de pagos realizados por el SSA en noviembre:

El primer pago se realizó el miércoles 12 de noviembre para aquellos que cumplen años entre el 1 y 10 de cualquier mes del año.

El segundo pago se abonó el miércoles 19 de noviembre para los jubilados nacidos entre el 11 y 20 de cualquier mes del año.

El tercer pago se completará este miércoles 26 de noviembre.

Las personas beneficiarias que nacieron entre el 21 y 31 de cada mes accederán a este tercer pago. (Foto: Diseñado por Freepik)

Quiénes califican para recibir el pago del Seguro Social este 26 de noviembre

Para recibir el pago de Seguro Social, es requisito indispensable que el ciudadano estadounidense tenga 62 años o más. Es importante señalar que cada beneficiado recibirá un monto distinto, ya que éste se determina evaluando tres factores principales: la edad que se solicita la jubilación, el historial de ingresos del trabajador y los años que contribuyó al sistema.

El ciudadano estadounidense de 62 o más puede acceder al programa de Seguro Social. (Crédito: Difusión) / agrobacter

Cómo se determina el monto que recibirá cada beneficiario

Según la SSA, aquel ciudadano estadounidense que decide jubilarse a los 62 años de edad, podrá recibir una pensión máxima de $2,831. No obstante, si un adulto planea retirarse a los 70 años de edad, se le brindaría un monto mensual que alcanzaría los $5,108.

En caso tengas dudas de cuánto podrías recibir en caso decidas jubilarte, esta agencia indicó que se puede consultar el monto mediante una herramienta oficial en línea, donde se presenta el pago mensual basándose en los registros individuales.

