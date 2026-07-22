Como cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA) realiza el pago de beneficios a un grupo de jubilados siguiendo un cronograma establecido. Al concluir los depósitos de julio, la atención de millones de personas que dependen de estos ingresos se centra en la fecha del 12 de agosto; no es para menos, pues con ese dinero cubrirán gastos del hogar, pagarán deudas, comprarán alimentos y medicamentos, entre otras necesidades básicas. Si formas parte de los beneficiarios, aquí te contamos quiénes podrían recibir hasta US$5,181 y qué hacer si el depósito no llega en el día previsto. De esta forma podrás organizar mejor tu presupuesto y planificar con más precisión el uso de esos fondos.

Mira también: Qué beneficiarios del Seguro Social no recibirán ningún depósito en agosto y por qué

Averigua más sobre el pago clave del 12 de agosto, quién lo recibe y cómo reclamar si falta tu depósito (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE COBRAR HASTA US$5,181 DEL SEGURO SOCIAL EL 12 DE AGOSTO?

El miércoles 12 de agosto de 2026 le corresponde cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social al primer grupo de beneficiarios, es decir, a quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes, pero no todo recibirán esa cantidad: solamente obtendrán esa cifra los que se jubilaron a los 70 años.

Para que entiendas mejor, te comentamos que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

A los 62 años: hasta US$2,969

hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación): hasta US$4,152

hasta US$4,152 A los 70 años: hasta US$5,181

Pero ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?

El monto de 5,181 dólares es el beneficio máximo para 2026, pero solo lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

En conclusión, el monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio; por lo tanto, puedes solicitarlo desde los 62 años, aunque eso reduce la cantidad que recibes. Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

¿CÓMO FUNCIONA NORMALMENTE EL CALENDARIO?

Los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se hacen los miércoles, según el día en que naciste.

Segundo miércoles: nacidos del 1 al 10.

nacidos del 1 al 10. Tercer miércoles: nacidos del 11 al 20.

nacidos del 11 al 20. Cuarto miércoles: nacidos del 21 al 31.

El primer grupo de jubilados del Seguro Social que nació entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirá su pago el 12 de agosto (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original.

cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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