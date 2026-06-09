Como cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA) realizará el pago de beneficios a un grupo de jubilados este miércoles 10 de junio. Dado que millones de personas dependen de este dinero para cubrir gastos del hogar, saldar deudas, comprar alimentos y medicinas, entre otras necesidades básicas, te contamos a quiénes les corresponde recibir un monto promedio mensual de US$2,081. Así podrán organizar mejor su presupuesto, evitar atrasos y planificar con mayor precisión el uso de esos recursos.

Mira también: Calendario de pagos del Seguro Social de junio de 2026

Seguro Social en junio 2026. Averigua quién recibe el depósito de US$2,081 este miércoles 10 (Foto: Freepik)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE COBRAR LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL EL 10 DE JUNIO?

El miércoles 10 de junio de 2026 le corresponde cobrar su Seguro Social a quienes nacieron del 1 al 10 de cualquier mes. Este grupo de personas recibirán un pago promedio de US$2,081.16.

Cabe precisar que el monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio; por lo tanto, puedes solicitarlo desde los 62 años, aunque eso reduce la cantidad que recibes. Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

¿Y el resto de los beneficiarios?

Para el resto de los beneficiarios, hay un calendario para el mes de junio que detallamos en la siguiente tabla:

FECHA DE PAGO BENEFICIARIOS Miércoles 17 de junio Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 24 de junio Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

Como se puede apreciar, la SSA distribuye los pagos a lo largo del mes, en lugar de enviarlos todos el mismo día, debido a la gran cantidad de beneficiarios. En la mayoría de los casos, la fecha de cobro se determina según el día de nacimiento. No obstante, ciertos grupos tienen un cronograma distinto, como quienes empezaron a recibir beneficios de jubilación, conyugales o de sobreviviente antes de mayo de 1997. También siguen fechas especiales quienes reciben a la vez pagos del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), ya que esos depósitos se realizan en días diferentes.

¿QUÉ HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

Nacidos del 1 al 10: el grupo que recibe US$2,081 del Seguro Social este miércoles (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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