Una gran cantidad de residentes de Estados Unidos percibirán un pago económico de hasta $5,000 debido a un acuerdo judicial vinculado a la filtración de datos de PRC-Saltillo, una empresa encargada de fabricar dispositivos de comunicación asistida para aquellas personas con discapacidades severas. Descubra quiénes son elegibles y el proceso detallado para presentar el reclamo.

La exposición de datos sensibles ocurrió en agosto del 2024, afectando a los usuarios que dependían del uso de estos dispositivos electrónicos para comunicar instrucciones médicas, necesidades básicas o emociones. La situación los incentivó a que presenten un reclamo en conjunto y, como resultado, estarían próximos a recibir compensaciones económicas.

Según lo señalado por expertos en ciberseguridad, esta filtración está catalogada como grave debido a una razón: los afectados no podrán dejar el servicio ni cambiar de proveedor, ya que hacerlo pondría en riesgo su bienestar diario.

Si bien en un principio PRC-Saltillo rechazó que actuaron con negligencia, aceptó la propuesta a fin de evitar un juicio que tendría un proceso de varios años.

El incidente ocurrió en agosto del 2024, cuando la empresa PRC-Saltillo expuso los datos de sus clientes. (Crédito: Freepik)

Quiénes percibirían el pago de hasta $5,000

Según lo establecido en dicho acuerdo, hay diferentes tipo de compensación, las cuales dependerán el nivel de impacto que padeció cada usuario debido a este incidente cibernético. A continuación, te enseño cuáles son esas categorías:

Personas cuyos datos personales fueron expuestos .

. Personas que evidencien pérdidas económicas, tales como costos de monitoreo crediticio, fraudes o robos de identidad .

. Personas que registraron interrupciones en el uso de dispositivos o plataformas de PRC-Saltillo.

Cómo acceder a esta compensación

Si tienes la certeza de haber sido uno de los afectados durante la filtración de estos datos sensibles, es necesario que cumplas los siguientes pasos:

Guarda la información relacionada con los gastos, fraudes o problemas derivados al incidente.

Revisa tu correo electrónico y correspondencia oficial enviada por PRC-Saltillo o por los administradores del acuerdo.

Consulta en el sitio web del reclamo colectivo.

Presenta tu solicitud antes de la fecha pactada.

Dependiendo de la gravedad, el afectado recibirá una compensación económica. (Crédito: Freepik)

Cuándo se realizarán los pagos

De acuerdo a información emitida por autoridades judiciales a cargo de este caso, las compensaciones económicas a los afectados serán entregadas en las próximas semanas, siempre y cuando se finalicen la validación de los reclamos.