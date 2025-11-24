Una gran cantidad de residentes de Estados Unidos percibirán un pago económico de hasta $5,000 debido a un acuerdo judicial vinculado a la filtración de datos de PRC-Saltillo, una empresa encargada de fabricar dispositivos de comunicación asistida para aquellas personas con discapacidades severas. Descubra quiénes son elegibles y el proceso detallado para presentar el reclamo.
La exposición de datos sensibles ocurrió en agosto del 2024, afectando a los usuarios que dependían del uso de estos dispositivos electrónicos para comunicar instrucciones médicas, necesidades básicas o emociones. La situación los incentivó a que presenten un reclamo en conjunto y, como resultado, estarían próximos a recibir compensaciones económicas.
Según lo señalado por expertos en ciberseguridad, esta filtración está catalogada como grave debido a una razón: los afectados no podrán dejar el servicio ni cambiar de proveedor, ya que hacerlo pondría en riesgo su bienestar diario.
Si bien en un principio PRC-Saltillo rechazó que actuaron con negligencia, aceptó la propuesta a fin de evitar un juicio que tendría un proceso de varios años.
Quiénes percibirían el pago de hasta $5,000
Según lo establecido en dicho acuerdo, hay diferentes tipo de compensación, las cuales dependerán el nivel de impacto que padeció cada usuario debido a este incidente cibernético. A continuación, te enseño cuáles son esas categorías:
- Personas cuyos datos personales fueron expuestos.
- Personas que evidencien pérdidas económicas, tales como costos de monitoreo crediticio, fraudes o robos de identidad.
- Personas que registraron interrupciones en el uso de dispositivos o plataformas de PRC-Saltillo.
Cómo acceder a esta compensación
Si tienes la certeza de haber sido uno de los afectados durante la filtración de estos datos sensibles, es necesario que cumplas los siguientes pasos:
- Guarda la información relacionada con los gastos, fraudes o problemas derivados al incidente.
- Revisa tu correo electrónico y correspondencia oficial enviada por PRC-Saltillo o por los administradores del acuerdo.
- Consulta en el sitio web del reclamo colectivo.
- Presenta tu solicitud antes de la fecha pactada.
Cuándo se realizarán los pagos
De acuerdo a información emitida por autoridades judiciales a cargo de este caso, las compensaciones económicas a los afectados serán entregadas en las próximas semanas, siempre y cuando se finalicen la validación de los reclamos.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!