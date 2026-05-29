A raíz de la filtración de datos ocurrida entre el 17 y el 19 de agosto de 2024, cuando un tercero accedió sin autorización a la red informática de Fidelity Investments y obtuvo nombres, números de Seguro Social, información de cuentas financieras y datos de licencias de conducir, la empresa de servicios financieros y gestión de activos podría pagar hasta US$5,000 a los clientes afectados como parte de un acuerdo preliminar en una demanda colectiva. Antes de que el tribunal decida si lo aprueba de forma definitiva, los usuarios tienen varias opciones. ¿Cuáles son estas, cómo reclamar y cuánto podrías recibir? Te lo explicamos a continuación.

Cabe precisar que la demanda se denomina “In re: Fidelity Investments Data Breach Litigation”, Caso n.° 1:24‑CV‑12601‑LTS, y está pendiente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Aunque la compañía niega haber cometido alguna irregularidad y el tribunal aún no ha determinado quién tiene la razón, las partes han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar los costos, riesgos, interrupciones e incertidumbres de continuar con el litigio.

La demanda colectiva busca compensar a miles de clientes cuyos nombres, números de Seguro Social y datos de cuentas quedaron comprometidos tras el ataque a la red informática de Fidelity (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ OPCIONES TIENEN LOS CLIENTES AFECTADOS?

A continuación, las cuatro opciones que tienen los afectados por Fidelity:

PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

La única forma de recibir beneficios o pagos de este acuerdo es presentando un formulario de reclamación válido y dentro del plazo establecido: fecha límite el 27 de julio de 2026.

La manera más rápida de hacerlo es en línea (clic aquí), pero también puedes descargar el formulario (ingresa aquí) y enviarlo por correo al administrador del acuerdo con la siguiente información:

Acuerdo de liquidación de incidentes de seguridad de datos de Fidelity

c/o Administrador de liquidación

PO Box 25226

Santa Ana, CA 92799-9958

Recuerda que también puedes ponerte en contacto con el administrador del acuerdo para solicitar un formulario de reclamación por teléfono, sin cargo, al (833) 386-6470, por correo electrónico info@FidelityDataSettlement.com o por correo postal estadounidense a la dirección indicada anteriormente.

EXCLUIRSE DEL ACUERDO

Puedes optar por no participar en el acuerdo y no recibir ningún beneficio ni pago. Esta opción te permite demandar, continuar con la demanda o formar parte de otra demanda contra los demandados en relación con las reclamaciones legales resueltas por este acuerdo. Puedes contratar por tu cuenta a un abogado. La fecha máxima para hacerlo es el26 de junio de 2026.

OPONERSE AL ACUERDO Y/O ASISTIR A UNA AUDIENCIA

Si no te excluyes del acuerdo, puedes oponerte a él escribiendo al tribunal y explicando los motivos de tu desacuerdo. También puedes solicitar al tribunal permiso para exponer tu objeción en la audiencia de aprobación final. Si te opones, también puede presentar una reclamación para recibir los beneficios del acuerdo. Tienes plazo hasta el 26 de junio de 2026.

NO HAGAS NADA

“A menos que decidas no participar en el acuerdo, formarás parte automáticamente del mismo. Si no haces nada, no recibirás beneficios ni pagos derivados de este acuerdo y renunciarás al derecho a demandar, continuar demandando o participar en cualquier otra demanda contra los demandados relacionada con las reclamaciones legales resueltas por este acuerdo”, se lee en el sitio web de fidelitydatasettlement. No hay fecha límite.

Si fuiste víctima del incidente de seguridad entre el 17 y el 19 de agosto de 2024, puedes presentar una reclamación, excluirte, oponerte al acuerdo o no hacer nada (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ OFRECE EL ACUERDO Y CUÁNTO PODRÍAS RECIBIR?

Fidelity creará un fondo de conciliación de US$2,500,000, que inicialmente se utilizará para pagar los honorarios y costas de los abogados aprobados por el tribunal, las indemnizaciones por servicios prestados a los demandantes y los gastos administrativos del acuerdo. El remanente neto se destinará a cubrir los beneficios que se describen a continuación.

Reembolso por pérdidas monetarias documentadas. Si sufriste pérdidas reales y documentadas debido al incidente de seguridad de datos, puedes recibir un reembolso de hasta US$5,000. Para ello, debes enviar comprobantes, como extractos bancarios o recibos con el fin de demostrar cuánto gastaste o perdiste.

Si sufriste pérdidas reales y documentadas debido al incidente de seguridad de datos, puedes recibir un reembolso de hasta US$5,000. Para ello, debes enviar comprobantes, como extractos bancarios o recibos con el fin de demostrar cuánto gastaste o perdiste. Pago proporcional en efectivo. Todos los miembros del grupo pueden solicitar un pago proporcional en efectivo. Se estima que este pago será de US$100, pero podría ser mayor o menor según el total de reclamaciones presentadas. Aquí no es necesario presentar ninguna prueba ni explicación para solicitar el depósito.

Todos los miembros del grupo pueden solicitar un pago proporcional en efectivo. Se estima que este pago será de US$100, pero podría ser mayor o menor según el total de reclamaciones presentadas. Aquí no es necesario presentar ninguna prueba ni explicación para solicitar el depósito. Pago de la CCPA (solo para residentes de California). Los miembros del grupo que residan en California pueden solicitar un pago por la demanda presentada contra Fidelity en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). Este pago es de 50 dólares, pero puede variar según la cantidad de demandas presentadas. En este caso, no se requiere ninguna prueba ni explicación para pedir este pago.

Los miembros del grupo que residan en California pueden solicitar un pago por la demanda presentada contra Fidelity en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). Este pago es de 50 dólares, pero puede variar según la cantidad de demandas presentadas. En este caso, no se requiere ninguna prueba ni explicación para pedir este pago. Protección contra el robo de identidad y monitoreo de crédito. Todos los miembros del grupo son elegibles para inscribirse en dos años de CyEx Financial Shield Complete. Este servicio integral incluye un seguro contra fraude financiero de 1 millón de dólares y monitoreo para: fraude o robo de identidad, publicaciones de la web oscura, transacciones financieras no autorizadas, información personal asociada a transacciones de alto riesgo

El fondo de conciliación de US$2,5 millones cubrirá honorarios legales, gastos administrativos y los pagos a los usuarios cuyos datos personales y financieros fueron expuestos en la filtración (Foto: Pexels)

¿CUÁNDO SE EMITIRÁN LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO?

El tribunal celebrará una audiencia de aprobación final el 9 de julio de 2026 a las 14:00. Si aprueba el acuerdo, podrían presentarse apelaciones que tardarían en resolver el caso.

Los pagos de la indemnización se distribuirán si el tribunal otorga la aprobación final y una vez resueltas todas las apelaciones.

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