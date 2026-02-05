Hablar del Seguro Social en Estados Unidos es tocar una red de apoyo que cruza generaciones, historias de esfuerzo y sacrificio. Para millones de familias, especialmente dentro de la comunidad hispana —desde quienes llegaron a Florida en los 90 buscando una vida mejor hasta los trabajadores que pasaron décadas en fábricas en Texas o California—, estos cheques mensuales del gobierno representan mucho más que un simple depósito. Son la recompensa por años de trabajo, madrugadas, impuestos pagados y sueños cumplidos a base de disciplina. Por eso, cada vez que se anuncia un nuevo pago del Seguro Social, la expectativa crece. Muchos revisan su cuenta bancaria, otros llaman a sus hijos para confirmar la fecha o hacen planes para ponerse al día con gastos del hogar. Y ahora, en febrero, la atención está puesta en el primer pago del mes, que podría alcanzar hasta US$5,108 para algunos beneficiarios, según informó la Administración del Seguro Social (SSA).

Letrero de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO DEL 11 DE FEBRERO?

El primer depósito del mes se realizará el miércoles 11 de febrero, dirigido a los jubilados nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Esta fecha forma parte del sistema escalonado que aplica la SSA para distribuir los fondos de manera ordenada y evitar saturaciones bancarias en todo el país.

CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EN FEBRERO DE 2026

Fecha de pago Grupo de beneficiarios (según fecha de nacimiento) 11 de febrero Personas nacidas del 1 al 10 de cualquier mes 18 de febrero Personas nacidas del 11 al 20 de cualquier mes 25 de febrero Personas nacidas del 21 al 31 de cualquier mes

EL REQUISITO CLAVE: LA EDAD DE JUBILACIÓN

Para acceder a los beneficios por jubilación del Seguro Social, es necesario tener al menos 62 años. Sin embargo, la cantidad exacta que una persona recibe puede variar de manera considerable. Cuanto antes te retires, menos cobras, pero si esperas unos años más, el monto mensual puede aumentar notablemente. Esa decisión estratégica puede marcar la diferencia entre un cheque ajustado y uno que permita vivir con más tranquilidad.

¿POR QUÉ ALGUNOS COBRAN HASTA US$5,108 MENSUALES?

De acuerdo con datos oficiales de la SSA, un jubilado que empieza a cobrar a los 62 años recibe alrededor de US$2,831 al mes. En cambio, quienes postergan el cobro hasta los 70 años pueden alcanzar el máximo de US$5,108 mensuales. Esto se debe a varios factores:

Más años de aportes al sistema.

Salarios más altos reportados durante la vida laboral.

Bonificaciones por retrasar el inicio del beneficio.

En pocas palabras, el Seguro Social premia la paciencia y la constancia. Muchos inmigrantes hispanos que llegaron en los años 80 y 90 hoy están viendo reflejado ese esfuerzo en cheques que les permiten mantener su hogar, ayudar a sus nietos o seguir apoyando a familiares en sus países de origen.

¿CÓMO SABER CUÁNTO TE CORRESPONDE?

La SSA ofrece una calculadora oficial en línea para estimar los pagos futuros, considerando tu historial de ingresos, años trabajados y la edad en que planeas jubilarte. Es una herramienta muy útil para planificar el retiro con más claridad y evitar sorpresas. Puedes acceder a ella desde el portal ssa.gov/myaccount.

¿DE DÓNDE SALE EL DINERO DEL SEGURO SOCIAL?

El dinero del programa proviene de los impuestos sobre la nómina que pagan empleados y empleadores a lo largo de su vida laboral. Ese fondo es el que sostiene los pagos mensuales a jubilados, personas con discapacidad y viudos. Sin embargo, los expertos advierten que, si el Congreso no toma medidas, el fondo podría enfrentar presiones financieras alrededor del año 2034, cuando el número de jubilados supere al de trabajadores activos.

UN INGRESO CLAVE PARA MILLONES DE HOGARES

Más allá de los debates políticos, el Seguro Social sigue siendo uno de los pilares económicos más importantes de la sociedad estadounidense. En una época de creciente costo de vida —especialmente en estados como California, Florida y Nueva York—, este ingreso mensual marca la diferencia entre llegar o no a fin de mes. Así que, si estás entre quienes recibirán el pago del 11 de febrero, revisa tu cuenta y planifica bien. Este cheque no solo representa dinero: simboliza el fruto de muchos años de trabajo y un merecido respiro para disfrutar el presente con dignidad.

Entrada a una oficina de la Administración del Seguro Social en Oregon (Foto: Google Maps)

