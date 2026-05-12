Mayo ya tiene fecha de pago para quienes reciben beneficios del Seguro Social en Estados Unidos, y los depósitos comenzarán este miércoles 13. Si estás pendiente de tu depósito, conviene revisar bien el calendario oficial para saber cuándo podría llegarte este mes y organizar mejor tus gastos. Aunque cada persona recibe su pago en una fecha distinta, el proceso sigue el calendario habitual de la Administración del Seguro Social, así que estar atento puede ayudarte a planificar tus compras y compromisos de las próximas semanas. A continuación, te precisaremos qué día te corresponde recibir el pago.
CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE MAYO
Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que te toca depende de tu fecha de nacimiento. En el caso de mayo, los abonos comienzan el 13, pero ¿a quiénes les corresponde exactamente y cómo sigue el calendario?
|FECHA DE MAYO
|¿A QUIÉNES LES PAGAN?
|ESTADO
|Miércoles 13 de mayo
|A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes
|Pendiente
|Miércoles 20 de mayo
|A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 del mes
|Pendiente
|Miércoles 27 de mayo
|A quienes nacieron entre el día 11 y el 31 del mes
|Pendiente
Vale la pena recordar que quienes reciben beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían haber recibido el depósito en sus cuentas. Esto ocurre porque, en esos casos, el SSI se paga el día 1 de cada mes y el Seguro Social se deposita el día 3.
EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026
A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:
Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes
- 10 de junio
- 8 de julio
- 12 de agosto
- 9 de septiembre
- 14 de octubre
- 10 de noviembre
- 9 de diciembre
Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes
- 17 de junio
- 15 de julio
- 19 de agosto
- 16 de septiembre
- 21 de octubre
- 18 de noviembre
- 16 de diciembre
Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes
- 24 de junio
- 22 de julio
- 26 de agosto
- 23 de septiembre
- 28 de octubre
- 25 de noviembre
- 23 de diciembre
¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?
Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:
- 1 de junio
- 1 de julio
- 1 de septiembre
- 1 de octubre
- 1 de diciembre
¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?
- Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
- Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
- Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.
RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.
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