Mayo ya tiene fecha de pago para quienes reciben beneficios del Seguro Social en Estados Unidos, y los depósitos comenzarán este miércoles 13. Si estás pendiente de tu depósito, conviene revisar bien el calendario oficial para saber cuándo podría llegarte este mes y organizar mejor tus gastos. Aunque cada persona recibe su pago en una fecha distinta, el proceso sigue el calendario habitual de la Administración del Seguro Social, así que estar atento puede ayudarte a planificar tus compras y compromisos de las próximas semanas. A continuación, te precisaremos qué día te corresponde recibir el pago.

Arrancan los pagos del Seguro Social de mayo: revisa qué día te corresponde (Foto: Magnific / Imagen referencial)

CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE MAYO

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que te toca depende de tu fecha de nacimiento. En el caso de mayo, los abonos comienzan el 13, pero ¿a quiénes les corresponde exactamente y cómo sigue el calendario?

FECHA DE MAYO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 13 de mayo A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Pendiente Miércoles 20 de mayo A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 del mes Pendiente Miércoles 27 de mayo A quienes nacieron entre el día 11 y el 31 del mes Pendiente

Vale la pena recordar que quienes reciben beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían haber recibido el depósito en sus cuentas. Esto ocurre porque, en esos casos, el SSI se paga el día 1 de cada mes y el Seguro Social se deposita el día 3.

EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

10 de junio

8 de julio

12 de agosto

9 de septiembre

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

17 de junio

15 de julio

19 de agosto

16 de septiembre

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

24 de junio

22 de julio

26 de agosto

23 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

1 de junio

1 de julio

1 de septiembre

1 de octubre

1 de diciembre

La Administración del Seguro Social se encarga de pagar la pensión a los jubilados en Estados Unidos (Foto: Pexels)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

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