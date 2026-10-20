Miles de jubilados dependen de sus pagos del Seguro Social para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, medicinas, alquiler y mucho más (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Miles de jubilados dependen de sus pagos del Seguro Social para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, medicinas, alquiler y mucho más (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
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Este 21 de octubre, realizará un nuevo pago mensual a un grupo de beneficiarios. Para , este dinero se ha convertido en su única fuente de ingresos después de dejar de trabajar y es clave para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, medicinas, alquiler, entre otros. A continuación, te contamos quiénes podrían recibir hasta US$5,181 y de qué forma puedes estimar la cantidad que te tocaría.

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En octubre, el cronograma vuelve a organizar los pagos según la fecha de nacimiento y el tipo de prestación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En octubre, el cronograma vuelve a organizar los pagos según la fecha de nacimiento y el tipo de prestación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE COBRAR HASTA US$5,181 DEL SEGURO SOCIAL EL 21 DE OCTUBRE?

El miércoles 21 de octubre de 2026 le corresponde cobrar hasta US$5,181 de al segundo grupo de beneficiarios, es decir, a quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Aunque no todos recibirán ese monto, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Para que lo entiendas mejor, te comentamos que la cantidad que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilaciónMonto máximo a recibir
A los 62 añosHasta US$2,969
A los 67 años (edad plena de jubilación))Hasta US$4,152
A los 70 añosHasta US$5,181

Entonces, ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?

los siguientes requisitos:

  • Historial laboral.
  • Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)
  • Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

¿CÓMO CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO?

Lo primero que debes saber es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores: tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema, la edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años) y el tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

Para calcular el monto exacto, sigue estos pasos:

1. Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA ().

2. Una vez dentro, , que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

3. Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

¿Y el resto de pagos del mes de octubre de 2026?

El siguiente pago del es el miércoles 28 de octubre para quienes nacieron del día 21 al 31 de cualquier mes.

OJO: habrá un pago más este mes. Se trata del viernes 30 de octubre, que en sí corresponde al SSI de noviembre, pero se deposita adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo.

El monto que reciben los jubilados del Seguro Social es personalizado (Foto: Sandra Gabriel / Pixabay)
El monto que reciben los jubilados del Seguro Social es personalizado (Foto: Sandra Gabriel / Pixabay)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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