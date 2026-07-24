Con la llegada de agosto, millones de beneficiarios del Seguro Social están pendientes de la fecha exacta en que recibirán sus pagos. Sin embargo, un cambio importante dejará a muchas personas sin cheque, lo que ha generado angustia porque con ese ingreso cubren gastos básicos como vivienda, comida, medicinas y servicios. Para quienes dependen casi por completo de esta ayuda mensual, cualquier retraso o interrupción puede significar no poder pagar la renta, atrasarse en las facturas o quedarse sin medicamentos. En esta nota, te contamos quiénes resultarán afectados y por qué no verán el pago en sus manos.

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En agosto, un grupo de beneficiarios del Seguro Social no verá el depósito habitual en su cuenta, pero no se trata de un recorte ni de un error, así que note angusties (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES NO RECIBIRÁN SU CHEQUE DEL SEGURO SOCIAL EN AGOSTO Y POR QUÉ?

En agosto de 2026 no habrá cheque de la Administración del Seguro Social (SSA) para quienes reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Si es tu caso, no te alarmes: no estás perdiendo el beneficio, solo cambia la fecha de pago. Por regla general, el SSI se deposita el primer día de cada mes, pero como el 1 de agosto cae sábado, el depósito se adelanta al último día hábil anterior, es decir, al viernes 31 de julio.

Por lo tanto, quienes reciben el SSI tendrán dos depósitos en julio y ninguno en agosto porque el correspondiente al octavo mes se pagará por adelantado. Después de eso, el cronograma seguirá su curso habitual hasta que se vuelva a presentar una situación similar con las fechas.

¿CÓMO QUEDA EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI DE 2026?

Las fechas de depósitos del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) es un programa federal en Estados Unidos que da un pago mensual en efectivo a personas con muy pocos ingresos y recursos, distinto del Seguro Social tradicional porque no se basa en los años trabajados, sino en la necesidad económica. Para recibirlo, hay que cumplir ciertas condiciones: tener 65 años o más, o ser ciego, o tener una discapacidad física o mental comprobada (también aplica a niños); además, los bienes como ahorros y efectivo no pueden superar los US$2,000 si es una persona sola, o US$3,000 si es una pareja casada. En la mayoría de los casos también se exige ser ciudadano estadounidense, aunque algunos no ciudadanos —como ciertos refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo— pueden llegar a calificar.

El ajuste programado para agosto forma parte de las reglas habituales del sistema, pero puede sorprender a quienes no están atentos al cronograma y creen que hubo un recorte en sus pagos (Foto: Freepik / AFP)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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