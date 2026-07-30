A estas alturas, los beneficiarios del Seguro Social esperan con ansias conocer las fechas en que recibirán sus depósitos. Si bien la expectativa se centra en agosto de 2026, el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) incluye movimientos clave a finales de julio, con un depósito programado para el viernes 31 que puede marcar la diferencia en el bolsillo de muchos hogares. En medio de ajustes por fines de semana y feriados, entender cómo se organizan los pagos mensuales se vuelve fundamental para planificar gastos, cubrir facturas y evitar sorpresas en el presupuesto. ¿Qué cambia en esta ocasión y por qué algunos cheques llegarán antes de lo previsto, mientras otros se mantienen según el cronograma habitual? A continuación te lo contamos.

Guía completa de pagos de agosto, con el adelanto del SSI y los cheques de jubilación (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES COBRAN EL 31 DE JULIO?

El 31 de julio les depositarán sus beneficios a quienes reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), pero ojo: no se trata de un pago extra de julio, sino del depósito correspondiente a agosto.

Por regla general, el SSI se acredita el primer día de cada mes; sin embargo, como el 1 de agosto de 2026 cae sábado, el pago se adelanta al último día hábil anterior, es decir, al viernes 31 de julio. Esto implica que en el octavo mes del año no habrá depósito adicional para los beneficiarios del SSI.

A partir de allí, el cronograma retomará su curso habitual hasta que vuelva a coincidir un primer día de mes con fin de semana o feriado.

¿Cómo queda el resto de los pagos del ssi de 2026?

Las fechas de depósitos del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

La Administración del Seguro Social confirmó que el pago de agosto del SSI se acreditará el 31 de julio (Foto: Magnific)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE COBRAR SEGÚN EL CALENDARIO HABITUAL EN AGOSTO?

Como es habitual, los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se hacen los miércoles, según el día en que naciste.

Segundo miércoles: nacidos del 1 al 10 de cualquier mes.

nacidos del 1 al 10 de cualquier mes. Tercer miércoles: nacidos del 11 al 20 de cualquier mes.

nacidos del 11 al 20 de cualquier mes. Cuarto miércoles: nacidos del 21 al 31 de cualquier mes.

De acuerdo con ese esquema, los pagos de agosto de2026 quedan de la siguiente manera:

Fechas de pago de agosto Beneficiarios que les corresponde su pago Miércoles 12 de agosto A quienes nacieron del 1 al 10 de cualquier mes Miércoles 19 de agosto A quienes nacieron del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 26 de agosto A quienes nacieron del 21 al 31 de cualquier mes

¿Quiénes y por qué algunos pueden cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social?

Los beneficiarios a los que les corresponde cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social son los que se jubilaron a los 70 años. Cabe mencionar que el monto depende de:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados que reciben mensualmente los jubilados:

A los 62 años: hasta US$2,969

hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación): hasta US$4,152

hasta US$4,152 A los 70 años: hasta US$5,181

En conclusión, el monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio; por lo tanto, puedes solicitarlo desde los 62 años, aunque eso reduce la cantidad que recibes. Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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