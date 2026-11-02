Llega una nueva fecha para el cobro de las pensiones del Seguro Social de Estados Unidos . Este 3 de noviembre, ciertos beneficiarios accederán a sus pagos correspondientes. En caso quieres conocer a qué grupo le tocará recibir el dinero en la fecha indicada y otros detalles importantes, sigue leyendo este artículo informativo.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) fue quien realizó el anuncio de este nuevo depósito. Cabe recordar que, el pasado viernes 30 de octubre, la agencia envío la primera ronda de pagos correspondiente al mes de noviembre, pero estaba dirigido a los afiliados a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Quiénes recibirán sus pagos del Seguro Social este 3 de noviembre

Cada mes, el Seguro Social de Estados Unidos realiza depósitos en distintas fechas. (Crédito: AP)

Para ello, es necesario tomar en cuenta el calendario de los días de pagos de beneficios de Seguro Social en 2026 . Según este cronograma oficial, los beneficiarios que nacieron antes de mayo de 1997 obtendrán este pago en la fecha señalada.

No serían los único; las personas que reciben dos depósitos, uno del SSI y otro del Seguro Social, también accederán a una cantidad específica de dinero este martes 3 de noviembre.

Si estás dentro de los grupos señalados, se te depositará de manera directa o en una Tarjeta de Débito Express. Recuerda que ya no se envían cheques por correo postal, pues esta modalidad quedó eliminada en septiembre del 2025.

Próximos depósitos del Seguro Social durante el mes de noviembre

Los beneficiarios elegidos recibirán su pago mediante una tarjeta de débito, según la SSA. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Tal como te indiqué anteriormente, los pagos correspondientes al Seguro Social o a la SSI tienen fechas determinadas. Tras realizarse el abono este 3 de noviembre, aún quedan tres fechas disponibles para los beneficiarios, pero existen ciertas consideraciones:

Las personas nacidas entre el día 1 y 10 de cada mes recibirán su dinero este martes 10 de noviembre.

Las personas nacidas entre el 11 y 20 de cada mes recibirán su dinero el miércoles 18 de noviembre.

Las personas nacidas entre el 21 y el 31 de cada mes recibirán su dinero el miércoles 25 de noviembre.

Si bien lo correcto sería que se realice este tercer depósito el miércoles 11 de noviembre, el SSA adelantó el pago al primer día hábil anterior debido a que se celebra el Día de los Veteranos, catalogado como feriado nacional.