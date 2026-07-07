Como ocurre todos los meses, las personas que reciben pagos del Seguro Social están pendientes de la fecha en que verán ese dinero en su cuenta. En julio, el calendario vuelve a distribuir los depósitos según el día de nacimiento y el tipo de beneficio, de modo que algunos cobran al inicio del mes y otros deben esperar hasta los miércoles siguientes. Por eso es importante revisar con anticipación el calendario y tener claro qué día corresponde a cada quien para organizar el presupuesto y evitar quedarse sin recursos a mitad de mes. En los siguientes párrafos te contaremos qué grupo está programado para el depósito de ese miércoles 8 y cómo calcular el monto exacto.

Muchos esperan con ansias el pago del Seguro Social para solventar sus gastos del mes (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN SU DEPÓSITO ESTE MIÉRCOLES 8 DE JULIO?

El miércoles 8 de julio recibirán su depósito del Seguro Social las personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes que cobran beneficios de jubilación, incapacidad o sobrevivientes bajo el calendario regular posterior a mayo de 1997.

Así se organiza el cobro del 8 de julio

La SSA organiza los pagos mensuales en tres miércoles, según el día de nacimiento del beneficiario.

El depósito del miércoles 8 de julio corresponde al primer grupo: personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Incluye jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes (RSDI) cuyas prestaciones comenzaron después de mayo de 1997 y que no reciben cheques en la fecha fija del 3 de cada mes.

¿CÓMO CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO?

Lo primero que debes saberes que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores:

Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.

La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).

El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

De esta manera puedes calcular tu pago exacto

Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

Millones de personas dependen de este dinero para cubrir gastos del hogar, saldar deudas, comprar alimentos y medicinas, entre otras necesidades básicas (Foto: Freepik)

¿Y EL RESTO DE LOS BENEFICIARIOS?

Para el resto de los beneficiarios, hay un calendario para el mes de junio que detallamos en la siguiente tabla:

FECHA DE PAGO BENEFICIARIOS Miércoles 15 de julio Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 22 de julio Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

Como se puede apreciar, la SSA distribuye los pagos a lo largo del mes, en lugar de enviarlos todos el mismo día, debido a la gran cantidad de beneficiarios. En la mayoría de los casos, la fecha de cobro se determina según el día de nacimiento. No obstante, ciertos grupos tienen un cronograma distinto, como quienes empezaron a recibir beneficios de jubilación, conyugales o de sobreviviente antes de mayo de 1997. También siguen fechas especiales quienes reciben a la vez pagos del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), ya que esos depósitos se realizan en días diferentes.

¿QUÉ HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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