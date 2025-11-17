El miércoles 19 de noviembre del 2025, millones de personas en Estados Unidos recibirán su beneficio del Seguro Social. Así, si esperas esa fecha para recibir tu pago, quizá antes debas revisar tu calendario. Y es que, para decepción de muchos, no todos los beneficiarios cobran el mismo día.

Vale precisar que el sistema de distribución de la SSA se rige por un cronograma estricto basado en las fechas de nacimiento del trabajador que generó el beneficio.

Además, existen reglas especiales para beneficiarios de largo plazo y para quienes forman parte del programa Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

¿QUIÉNES SÍ RECIBEN EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL EL MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE?

Según el cronograma oficial, solo un grupo específico recibirá su beneficio del Seguro Social este miércoles 19 de noviembre del 2025. Ellos son:

Los beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

¿QUIÉNES NO RECIBEN EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL EL MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE Y POR QUÉ?

Por otro lado, hay varios grupos que NO recibirán pagos el miércoles 19 de noviembre. Ellos son:

1. Los nacidos entre el 1 y el 10 del mes

¿Por qué? Ellos ya recibieron su pago el pasado miércoles 12 de noviembre del 2025 (segundo miércoles del mes).​

2. Los nacidos entre el 21 y el 31 del mes

¿Por qué? Ellos recibirán su pago la próxima semana, el miércoles 26 de noviembre del 2025 (cuarto miércoles del mes).​

3. Los beneficiarios de largo plazo (anteriores a mayo de 1997)

¿Por qué? Ellos reciben su pago el tercer día de cada mes, independientemente de su fecha de nacimiento. O sea, ya cobraron el pasado lunes 3 de noviembre del 2025.​

4. Los beneficiarios del SSI

¿Por qué? Ellos usualmente cobran el día 1 de cada mes. Sin embargo, como el 1 de noviembre cayó sábado, recibieron su pago por adelantado el viernes 31 de octubre del 2025. Así, recibirán su próximo cheque el lunes 1 de diciembre.

¿CUÁLES SON LOS MONTOS PROMEDIO DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL?

En el 2025, los beneficiarios reciben:​

Promedio para jubilados: US$2,008.31 por mes

US$2,008.31 por mes Beneficio máximo de jubilación: US$5,108 por mes

¿QUÉ HACER SI NO RECIBES TU PAGO DEL SEGURO SOCIAL?

Si tu pago no llega en la fecha esperada, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de contactarla.

De ser el caso, puedes llamar al número telefónico: 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778).

Cada mes, millones de trabajadores jubilados, personas con discapacidades y familias de trabajadores fallecidos dependen del Seguro Social (Foto: AFP)

