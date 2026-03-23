No todos los pagos del Seguro Social en Estados Unidos están dirigidos a jubilados, y eso es algo que muchas familias hispanas pasan por alto mientras revisan sus estados de cuenta o esperan depósitos en la app del banco. Cada mes, además de los cheques de retiro, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) envía dinero a personas con bajos ingresos, adultos mayores en situación vulnerable y personas con discapacidad que dependen de ese pago para cubrir renta, comida, medicinas y recibos básicos en ciudades como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles o Chicago. Y en abril de 2026 no será la excepción: hay una fecha clave, el 1 de abril, en la que no se pagan beneficios de jubilación tradicionales, sino otro programa menos visible pero igual de importante para miles de hogares latinos.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO DEL 1 DE ABRIL?

Aquí es donde vale la pena hacer una pausa, porque no se trata de jubilados tradicionales ni del típico cheque de retiro que muchos asocian con el Seguro Social. El pago del 1 de abril corresponde al programa Supplemental Security Income (SSI), un apoyo económico mensual destinado a personas con ingresos y recursos limitados, incluyendo a muchos adultos mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad hispana que viven al día.

Este beneficio está diseñado para ayudar a cubrir necesidades básicas y llega a grupos muy específicos. Para que lo tengas claro, estos son los principales beneficiarios:

Personas de 65 años o más con bajos ingresos

Personas ciegas

Personas con una discapacidad calificada

Además, hay ciertos requisitos importantes que la SSA toma en cuenta:

Ser ciudadano estadounidense o cumplir con categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional

Vivir en alguno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte

No haber salido del país por más de 30 días consecutivos

En la práctica, esto significa que muchos abuelos, tíos o padres en la comunidad latina que no alcanzaron una pensión alta por años de trabajo en construcción, limpieza, agricultura, food trucks, restaurantes o cuidado de niños, pueden calificar al SSI si sus ingresos actuales son muy bajos.

FECHA CONFIRMADA: 1 DE ABRIL DE 2026

El calendario del SSI suele ser bastante predecible. Los pagos se realizan el primer día de cada mes, y en abril de 2026 se mantiene esa regla.

Para entenderlo mejor:

Mes Fecha de pago Observación Marzo 2026 Adelantado Cayó en fin de semana Abril 2026 1 de abril Fecha regular

Cuando el día 1 cae en fin de semana o feriado, el pago se adelanta, como ocurrió en marzo. Pero en abril, el depósito llega sin cambios: el 1 de abril de 2026 el dinero debería aparecer en la cuenta bancaria, tarjeta de débito directa o chequera, según la forma de pago que tenga registrada la persona.

Muchas familias hispanas suelen organizar el pago de la renta, el market, la gasolina o los envíos de remesas a sus países de origen tomando en cuenta estas fechas, por lo que revisar el calendario oficial del SSI se vuelve clave para evitar sorpresas.

MONTOS: HASTA US$994 POR PERSONA

Uno de los puntos que más interés genera es cuánto dinero se puede recibir. Aquí es importante aclarar que no todos obtienen la misma cantidad, ya que depende de la situación personal y de los ingresos que la SSA toma en cuenta.

Estos son los montos máximos establecidos para 2026:

Tipo de beneficiario Pago mensual máximo Persona individual US$994 Parejas US$1,491 Cuidadores esenciales US$498

En la práctica, estos montos pueden variar. Factores como ingresos adicionales, apoyo familiar, cambios en el lugar donde se vive o si se comparte vivienda con otras personas pueden hacer que la cifra final sea menor.

Por ejemplo, un adulto mayor que vive solo en un apartamento en Nueva York o Los Ángeles podría acercarse al monto máximo, mientras que alguien que vive con familiares que aportan más ingresos podría recibir menos. Por eso, muchas personas revisan cada año sus cartas de la SSA para confirmar cuánto les corresponde.

La mayoría de los beneficiarios de SSI y Seguro Social recibirán sus pagos este mes en su cuenta bancaria o en una tarjeta Direct Express (Foto: AFP)

UN RESPALDO CLAVE PARA MILLONES

Si lo miramos en contexto, el SSI no es solo un pago más. Para muchas personas en Estados Unidos, especialmente dentro de la comunidad hispana, representa la diferencia entre poder o no cubrir gastos básicos como:

Alimentación

Vivienda

Servicios esenciales (luz, gas, agua, internet)

En barrios latinos de ciudades como Miami, Houston, Nueva York, Dallas, Los Ángeles o Chicago, este dinero ayuda a que personas mayores puedan pagar la renta a tiempo, comprar medicinas o completar el carrito del supermercado cuando los precios suben.

Aunque no siempre tiene la misma visibilidad mediática que las pensiones de jubilación, este programa sigue siendo uno de los pilares del sistema de asistencia social del país y suele combinarse con otros apoyos, como cupones de alimentos (SNAP), programas estatales de salud o ayudas locales para la renta.

Si quieres seguir de cerca próximos pagos o confirmar fechas específicas, lo más recomendable es revisar el calendario oficial publicado por la propia Administración del Seguro Social en su sitio web, donde también hay información en español. Es una herramienta sencilla, pero muy útil para no perder de vista estos depósitos que, para muchas familias hispanas en Estados Unidos, son fundamentales para llegar a fin de mes.

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