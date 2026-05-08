Si recibes Seguro Social y has escuchado hablar de “pagos dobles” para este 2026, es normal que te preguntes si tú también verás dos depósitos en algún momento del año. Aunque algunos beneficiarios sí podrían recibir más de un pago en ciertas fechas, ya sea por adelantos del SSI, ajustes en el calendario o montos retroactivos, no será el caso de todos. En esta nota te contaremos en qué meses podría ocurrir esto y qué tipo de beneficiarios califican para estos depósitos adicionales.

Como se sabe, mensualmente la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos envía el dinero de los jubilados, sobrevivientes, personas con discapacidad (SSDI) y quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Por lo general, solo llega un pago al mes, pero en algunas ocasiones ciertas personas pueden recibir dos.

No todos cobran el mismo día, porque cada grupo tiene fechas de pago distintas y la agencia sigue un calendario que reparte los depósitos casi cada semana. Sin embargo, hay situaciones especiales en las que se adelanta un pago y eso hace que algunas personas reciban dos depósitos dentro del mismo mes.

Doble depósito, mismas reglas. Averigua cómo y cuándo llegarán los pagos dobles del Seguro Social en 2026 (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿QUÉ MESES LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN DOS DEPÓSITOS?

Primero tenemos que mencionar cuándo son los pagos de la SSA. Según el calendario oficial, los pagos de la SSI se envían normalmente el día 1 de cada mes. El día 3 se realiza el depósito del dinero a las personas que empezaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997.

En ese caso, si una persona recibe ambos beneficios: el pago de la SSI llega el primer día del mes y el del Seguro Social se deposita el día 3. En cambio, el resto de los cheques para jubilados, sobrevivientes y SSDI se envían entre el segundo y el cuarto miércoles de cada mes, según la fecha de nacimiento del beneficiario. Así tenemos:

Segundo miércoles del mes: quienes nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes.

quienes nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes. Tercer miércoles del mes: quienes nacieron entre el día 11 y 20 de cada mes.

quienes nacieron entre el día 11 y 20 de cada mes. Cuarto miércoles del mes: quienes nacieron entre el día 21 y el 31 de cada mes.

Un dato importante: cuando una fecha de pago cae en fin de semana o en un feriado, el depósito se adelanta al día hábil anterior. Por esta regla, en algunos meses las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) pueden ver dos depósitos dentro del mismo mes.

Entonces, ¿qué meses los beneficiarios reciben “pagos dobles”?

De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tendrán dos depósitos en estos meses de 2026:

Julio: pagos el miércoles 1 y el viernes 31 de julio (este último corresponde al cheque de agosto).

pagos el miércoles 1 y el viernes 31 de julio (este último corresponde al cheque de agosto). Octubre: pagos el jueves 1 y el viernes 30 de octubre (este corresponde al pago adelantado de noviembre).

pagos el jueves 1 y el viernes 30 de octubre (este corresponde al pago adelantado de noviembre). Diciembre: pagos el martes 1 y el jueves 31 de diciembre (este último corresponde al depósito de enero de 2027).

Actualmente, los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en Estados Unidos se envían solo de forma electrónica, ya no con cheques en papel. La Administración del Seguro Social usa dos maneras principales para depositar el dinero:

Depósito directo a una cuenta bancaria o cooperativa de crédito del beneficiario.

Tarjeta de débito Direct Express, que funciona como una tarjeta prepago, donde cada mes se carga el monto del beneficio.

En ambos casos, el depósito se hace en la fecha de pago establecida (generalmente el día 1 de cada mes, o el día hábil anterior si cae en fin de semana o feriado) y el dinero queda disponible ese mismo día para compras, retiros en cajeros o pago de cuentas.

En 2026, los beneficiarios de SSI recibirán dos depósitos en julio, octubre y diciembre, porque el pago del mes siguiente se adelanta al final del mes anterior (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

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