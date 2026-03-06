Muchas personas con alguna discapacidad en Estados Unidos solicitan beneficios a la Administración del Seguro Social (SSA) con la certeza de que serán aceptados; sin embargo, esta agencia independiente del gobierno federal no siempre aprueba las solicitudes. Antes de conceder los pagos, debe evaluar diversos factores como el historial médico, la gravedad de la condición, la capacidad del solicitante para trabajar y hasta su situación económica, lo que puede llevar al rechazo incluso en casos que, a primera vista, parecen claros. A continuación, algunas razones por las que te podrían negar este beneficio y qué puedes hacer si eso ocurre.

Un diagnóstico no basta: el Seguro Social exige pruebas de que tu condición es grave, duradera y limita tu capacidad de trabajar; de lo contrario, tu pedido de pago por discapacidad puede terminar rechazado (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ TE PUEDEN RECHAZAR LA SOLICITUD PARA EL BENEFICIO POR DISCAPACIDAD?

La Administración del Seguro Social puede rechazar tu solicitud para recibir el beneficio por discapacidad por los siguientes factores:

1. Tiene ingresos demasiado altos

Si tus ingresos están por encima del límite de “actividad sustancial y lucrativa” (SGA), pueden concluir que sí puedes trabajar y, por tanto, negar el beneficio. Para 2025, por ejemplo, el límite general fue alrededor de US$1,620 mensuales para la mayoría de los solicitantes, y en el caso de personas invidentes fue más alto: US$2,700.

Vale precisar que solamente se toman en cuenta los ingresos provenientes de trabajo para este cálculo.

2. La condición no cumple la definición de discapacidad de SSA

Se exige que la condición sea grave; es decir, que limite de forma importante tu capacidad para trabajar y que dure (o se espere que dure) al menos 12 meses o cause la muerte. Si piensan que te recuperarás antes de 12 meses, o que la limitación funcional no es tan severa, niegan la solicitud.

Por lo tanto, si los registros médicos indican que una persona probablemente se recuperará antes de ese periodo, la solicitud suele ser rechazada.

3. Falta de evidencia médica suficiente o consistente

Si tu expediente médico es escaso, incompleto, antiguo o contradictorio, o no muestra claramente diagnósticos, tratamientos y cómo la condición limita tu capacidad de trabajar, la SSA puede concluir que no hay pruebas suficientes

Las enfermedades leves de la piel o dolores articulares moderados que responden bien a tratamientos no cumplen el requisito para otorgar el beneficio, precisa El Diario.

4. No seguir el tratamiento médico

Si no sigues los tratamientos recetados sin una razón válida (efectos secundarios graves, falta de acceso, etc.), pueden entender que la condición no es tan incapacitante o que no estás haciendo lo razonable para mejorar.

Al ver que no te interesa sanar con el fin de que obtengas los beneficios, será motivo suficiente para rechazarte la solicitud.

5. Errores, datos incorrectos o solicitud incompleta

Formularios mal llenados, información falsa o inexacta, no firmar documentos, omitir historial médico o laboral relevante, o no adjuntar documentos requeridos (aunque sean copias simples) son causas típicas de negación técnica.

Así que, si piensas solicitar un beneficio por discapacidad, revisa todo para que tengas lo necesario a la mano.

6. Falta de comunicación o de cooperación con la SSA

Si no respondes cartas, no actualizas dirección/teléfono, no asistes a exámenes médicos que programa la agencia o no envías información adicional cuando te la piden, pueden cerrar el caso y negarlo.

Es importante que tengas la información de contacto actualizada para continuar el proceso sin problemas.

Si tu solicitud de discapacidad es negada, revisa si hubo errores en los formularios, falta de documentos o problemas con tus ingresos y considera apelar con más evidencia médica para mejorar tus posibilidades (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER SI TE RECHAZAN EL BENEFICIO POR DISCAPACIDAD?

Si te niegan los beneficios por discapacidad, no es el final del camino; ya que puedes apelar, aportar más pruebas médicas y pedir que otro equipo o un juez revisen tu caso. A continuación, los pasos que debes seguir:

Lee con cuidado la carta de negación para entender el motivo (médico, técnico, ingresos, historial laboral, etc.) y la fecha del aviso.

Marca el plazo: normalmente tienes 60 días desde que recibes la carta para presentar una apelación, así que no conviene dejarlo para después.

Pide una reconsideración (es el primer nivel de apelación). Otro evaluador revisa tu expediente y cualquier evidencia nueva que envíes (más estudios, reportes de médicos, etc.).

Si vuelven a negarlo, puedes solicitar una audiencia ante un juez de derecho administrativo (ALJ), luego una revisión del Consejo de Apelaciones y, en última instancia, una demanda en corte federal, señala Disability Denial Lawyer.

IMPORTANTE: para fortalecer tu caso debes reunir y actualizar informes médicos, resultados de pruebas, cartas de tus doctores y, si es posible, declaraciones sobre cómo tu condición limita tu capacidad para trabajar.

