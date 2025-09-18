En Los Ángeles el regreso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete algo más que fútbol. El torneo vuelve a Norteamérica y trae consigo una oferta de hospitality premium que ha despertado enorme expectativa. On Location, la empresa encargada de la venta de estos asientos VIP, anunció que sus paquetes de lujo ya están disponibles para los partidos en LA.

Estos paquetes no son simples entradas. Son llaves doradas para vivir la Copa del Mundo con estilo hollywoodense: lounges exclusivos junto al campo, gastronomía inspirada en el mosaico cultural del sur de California y vistas privilegiadas en el moderno SoFi Stadium. Los precios iniciales para estas experiencias de élite comienzan en varios miles de dólares, aumentando según el nivel de exclusividad y la fase del torneo.

Desde lounges a pie de cancha hasta clubes premium, los aficionados vivirán el torneo con lujo y comodidad incomparables. | Crédito: FIFA

Alicia Falken, gerente general de la división de la Copa Mundial de la FIFA 26 de On Location, lo resumió así para Telemundo: “Este es el programa de hospitality más grande en la historia del Mundial. Está diseñado para que los aficionados no solo vean los partidos, sino que los vivan”.

¿Qué paquetes están disponibles?

Las tres opciones premium ya disponibles son:

Serie de Sedes en EE.UU. : Permite asegurar de 4 a 9 partidos en un solo estadio, incluso juegos de eliminación directa. Incluye acceso garantizado a la gran final en Nueva York–Nueva Jersey el 19 de julio.

: Permite asegurar de 4 a 9 partidos en un solo estadio, incluso juegos de eliminación directa. Incluye acceso garantizado a la gran final en Nueva York–Nueva Jersey el 19 de julio. Serie de Cuatro Partidos en EE.UU. : Cuatro partidos de fase de grupos en diferentes sedes, ideal para viajeros que quieren una experiencia selecta sin comprometer comodidad.

: Cuatro partidos de fase de grupos en diferentes sedes, ideal para viajeros que quieren una experiencia selecta sin comprometer comodidad. Serie Sigue a Mi Equipo: Pensada para los más fieles, reserva tu asiento sin importar en qué ciudad juegue tu selección, con acceso exclusivo al Pabellón de la FIFA.

Los Ángeles será sede de ocho encuentros del Mundial 2026, incluido el esperado partido inaugural. | Crédito: FIFA

Cada paquete incluye asientos premium, entradas rápidas, obsequios conmemorativos, entretenimiento en vivo, y una oferta culinaria de primer nivel. Más allá del estadio, la experiencia conecta a los visitantes con la esencia de Los Ángeles: desde puestas de sol en Santa Mónica hasta noches de BBQ coreano en K-Town, la ciudad se prepara para mostrar su diversidad y energía única.

Precios: desde 20 mil hasta 32 mil por persona

En Los Ángeles, los precios de los paquetes hospitality confirman por qué la ciudad es sinónimo de lujo. El más exclusivo, el Pitchside Lounge, ofrece una experiencia prácticamente al nivel del campo por 32,350 dólares por persona, donde cada cántico y jugada se vive a centímetros de la acción con comodidades de primer nivel.

Para quienes buscan una alternativa premium pero ligeramente más accesible, el Champions Club combina ambiente vibrante, servicio de alta gama y cercanía a las zonas VIP por 20,300 dólares por persona. Ambos reflejan el estándar de glamour y espectáculo que Los Ángeles promete para el Mundial 2026.

Precios de paquetes hospitality para el Mundial 2026 en Los Ángeles. | Crédito: FIFA

La FIFA advierte que solo las compras realizadas a través de FIFAWorldCup.com/Hospitality y On Location son válidas; los boletos adquiridos en canales no autorizados podrían ser cancelados. El lanzamiento de hospitalidad para los partidos en Canadá y México llegará más adelante este año, pero en EE.UU. el reloj ya está en marcha.

